10 февраля 2025, 08:38

Российский посол назвал главную ценность отношений с Китаем

РИА «Новости»
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Российско-китайские отношения отличаются высоким качеством, они не подвержены влиянию внешней турбулентности. Об этом заявил посол РФ в Пекине Игорь Моргулов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, отношения России и Китая зиждутся на принципах взаимного доверия, добрососедства, учете интересов друг друга, доверии и равноправии.

«Они не только достигли беспрецедентно высокого уровня, но и продолжают уверенное поступательное движение вперед под руководством лидеров двух стран», - сказал Моргулов.

Дипломат привел в пример активные политические контакты между государствами. В прошлом году произошли две встречи лидеров, несколько личных переговоров, контакты председателей парламентов, глав МИД, руководителей правящих партий и многое другое, заявил посол.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Денисов заявил, что торговая война между США и Китаем будет невыгодной для России. По его словам, противостояние двух государств ударит по логистике всего мира.

США Отношения Международные отношения Россия Китай
10 февраля 2025, 01:18
«Гудбай, Россия! Гудбай, Ленин!» Латвия отпраздновала отключение от России
РИА «Новости»
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Президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи, посвященной выходу Прибалтики из БРЭЛЛ (электрическое кольцо Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва), попрощался с Россией. Видео с мероприятия появилось в сети.

«Прощай, Россия! Прощай, Ленин», - сказал Науседа под всеобщее одобрение присутствующих, среди которых была глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Таким образом глава Литвы прокомментировал отключение Прибалтики от возглавляемой Россией электроэнергетической сети БРЭЛЛ и присоединение к европейской энергосети.

Несмотря на заверения специалистов, что при переключении на сети Европы среднестатистический потребитель электроэнергии не должен заметить никаких изменений, власти Литвы, Латвии и Эстонии призвали жителей сделать запасы продуктов , воды и лекарств в связи с возможными аварийными отключениями из-за перехода на новую энергосистему.

Латвия Еврокомиссия Литва Европа Россия Эстония Урсула фон дер Ляйен
09 февраля 2025, 23:59
Полный абсурд. Эрдоган резко отреагировал на предложение Трампа
РИА «Новости»
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Обсуждать план американского лидера Дональда Трампа по переселению жителей сектора Газа нет смысла. Такое мнение на пресс-брифинге высказал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его процитировало РИА «Новости».

Идею Дональда Трампа о переселении палестинцев турецкий лидер назвал «полным абсурдом».

«С нашей точки зрения, нет ничего стоящего обсуждения предложений, выдвинутых новой администрацией США в отношении Газы под давлением сионистского лобби», - добавил Эрдоган.

По мнению президента Турции, за предложением Трампа может стоять Израиль.

«Этот план совершенно бесполезен… Никто не имеет власти выселить народ Газы с его родины. Народ Газы продолжит оставаться в Газе, жить в Газе и защищать Газу», - указал турецкий лидер.

В начале февраля Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил о плане расселить всех или большинство жителей сектора Газа по другим странам.

Он добавил, что США готовы взять под контроль этот палестинский анклав и провести его зачистку. Американский президент не исключил использования американских войск для реализации этой задачи.

США Турция Реджеп Эрдоган Дональд Трамп
09 февраля 2025, 20:14
Сын-подросток известного итальянского шеф-повара умер в Стамбуле
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Сын известного в Турции итальянского шеф-повара Маттиа Мингуцци, получивший две недели назад ножевые ранения во время нападения, умер в столичной больнице. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

Сообщается, что 14-летний подросток скончался сегодня утром. Два дня назад врачи диагностировали у него отмирание мозга.

Точные причины жестокого нападения на Мингуцци пока неизвестны. Его сверстник нанес мальчику пять ножевых ранений. Как отметили журналисты, 16-летний сообщник злоумышленника пнул пострадавшего, после чего они попытались скрыться с места происшествия. Подозреваемых арестовали.

Ранее подросток руандийского происхождения убил в Великобритании трех девочек. Молодой человек напал с ножом на детей во время детского танцевального мастер-класса. По информации издания, он зашел в студию и начал наносить удары 20-сантиметровым ножом, который купил специально для этого на маркетплейсе. Юношу приговорили к 52 годам тюрьмы.

Турция Стамбул
09 февраля 2025, 08:53
Корабли и самолеты Китая приблизились к Тайваню
Global Look Press
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Тайваньские военные обнаружили 14 приближающихся самолетов и шесть кораблей НОАК. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства страны.

По ее данным, срединную линию над Тайваньским проливом пересекли девять китайских самолетов. Корабли и воздушные суда засекли рядом с островом до 06:00 (01:00 по московскому времени).

«Мы следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом», - отметили в ведомстве.

Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь предостерег тайваньское руководство от попыток опереться на внешние силы. По его словам, защита суверенитета Китая является священным долгом НОАК.

Китайская сторона ввела санкции против США, запретив поставлять 28 оборонным предприятиям товары двойного назначения. Из-за продажи оружия Тайваню Минторг КНР внес в список ненадежных организаций 10 предприятий, в том числе General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence.

Корабли Самолеты Китай Тайвань

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