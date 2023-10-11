Российский пластик вызвал недовольство в Польше

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Авторы статьи отметили, что российский пластик все равно попадает на местный рынок в большом объеме, несмотря на действующее эмбарго на сырье из России.

«Для польских производителей он стал дешевой альтернативой пластику со своих заводов», - написали они.

По информации компании «Польский рециклинг», дешевый пластик из России наводнил местный рынок почти на 40%. Хотя в год Польша нуждается в среднем в четырех миллионах тонн пластмассы, это 7,5% от всего спроса в Евросоюзе.

«Мы считает ужасными эти цифры с учетом того, что страны содружества выступают за рециклинг и сокращение производства пластмассы», - сказал глава ассоциации Шимон Дзяк-Чеган.

Кроме того, Польше приходится выплачивать «пластиковый налог» за присутствие на рынке переработанных пластмасс. Только в 2021 году страна выплатила около 400 миллионов долларов.