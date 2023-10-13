Российский МИД осудил удары Израиля по аэропортам Сирии

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В ведомстве подчеркнули, что израильские ВВС атаковали гражданскую инфраструктуру и подвергли опасности мирных жителей. Кроме того, такие удары угрожают безопасности международного авиасообщения. А в итоге они могут привести к тому, что в военную эскалацию втянутся и другие страны Ближнего Востока.

«Этого ни в коем случае нельзя допустить», - отметили в МИД.

В четверг, 12 октября, международные аэропорты Дамаска и Алеппо прекратили работу из-за ракетных ударов со стороны Израиля. Ракеты повредили взлетно-посадочные полосы.

В сирийском МИД страны сообщили, что считают агрессию Израиля попыткой расширить кризис на весь Ближний Восток. Дипломаты обратились по поводу атаки к генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности организации. Из-за атаки на сирийские аэропорты в страну не смог прибыть глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян - его самолет развернулся в воздухе.

Удары по аэропортам в Дамаске и Алеппо - грубое нарушение суверенитета Сирии и норм международного права. Такие действия со стороны Израиля могут привести к военной эскалации на территории всего Ближнего Востока, заявили в российском МИД.