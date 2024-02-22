Российский лыжник погиб при сходе лавины в Индии

Лавина сошла в верховье Гульмарга у склонов Конгдури 22 февраля. Местные власти предупреждали о том, что это может произойти, еще с начала февраля, поскольку на местности наблюдались сильные снегопады.

Россияне отправились на горнолыжные склоны без сопровождения местных жителей. В спасательно-поисковой операции участвовали патрульная группа администрации Кашмира и Джамму, личный состав армии. В ней также задействовали вертолеты. Шестерых россиян в итоге удалось спасти.

Ранее, в январе, двое петербуржцев 48 и 54 лет погибли после схода лавины возле ущелья Рамзая в Хибинских горах в Мурманской области. В это ущелье часто приезжают на снегоходах, лавинная опасность там считается не слишком высокой. По факту происшествия начали процессуальную проверку. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы.