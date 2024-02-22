22 февраля 2024, 14:36

Российский лыжник погиб при сходе лавины в Индии

Unsplash
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Российский лыжник погиб на индийском горнолыжном курорте Гульмарг при сходе лавины. Об этом сообщило агентство PTI.

Лавина сошла в верховье Гульмарга у склонов Конгдури 22 февраля. Местные власти предупреждали о том, что это может произойти, еще с начала февраля, поскольку на местности наблюдались сильные снегопады.

Россияне отправились на горнолыжные склоны без сопровождения местных жителей. В спасательно-поисковой операции участвовали патрульная группа администрации Кашмира и Джамму, личный состав армии. В ней также задействовали вертолеты. Шестерых россиян в итоге удалось спасти.

Ранее, в январе, двое петербуржцев 48 и 54 лет погибли после схода лавины возле ущелья Рамзая в Хибинских горах в Мурманской области. В это ущелье часто приезжают на снегоходах, лавинная опасность там считается не слишком высокой. По факту происшествия начали процессуальную проверку. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы.

Индия Снегопад
22 февраля 2024, 14:35
Причины хамского выпада Байдена в адрес Путина объяснили в Госдуме
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Президент США Джо Байден, резко высказавшись о Владимире Путине, действовал в рамках своей предвыборной кампании. Об этом Lenta.ru заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она отметила, что Байден работает на свою аудиторию и с помощью хамских высказываний пытается повысить себе рейтинг.

«Даже если предвыборная кампания, не стоит одному из мировых политиков отзываться о другом так. Я считаю, что давать такие оценки политики не имеют права», - подчеркнула депутат.

Журова напомнила, что Путин, в отличие от американского главы, никогда не позволял себе называть лидеров других стран сумасшедшими. Она предположила, что оскорбление в адрес российского президента повлияет на предвыборную кампанию Байдена только в негативном ключе.

«Надеюсь, что другие кандидаты так говорить не будут, поэтому у них может быть преимущество на выборах», - заключила депутат.

Ранее Байден на предвыборном мероприятии в Сан-Франциско назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Американский лидер во время речи об экологическом кризисе сообщил, что президент России заставляет «беспокоиться о ядерном конфликте».

Депутаты Россия Владимир Путин Выборы президента США Джо Байден
22 февраля 2024, 13:46
Белоруссия выдаст России обвиняемого в мошенничестве с пожарным оборудованием
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Белоруссия экстрадирует в Россию мужчину, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, подозреваемый руководил преступным сообществом, которое под видом пожарной проверки устанавливало в жилых помещениях электрооборудование по завышенным ценам.

Организованная группа работала по мошеннической схеме в Пермском крае, Удмуртии, а также в Свердловской и Калининградской областях. По информации Генпрокуратуры, задержанный вместе с сообщниками мог похитить больше 11 миллионов рублей у 367 человек.

«Запрос о выдаче <…> направлен в декабре 2023 года в связи с его задержанием на территории Республики Беларусь», - указали в пресс-службе.

Задержанного в Белоруссии мужчину привлекут к уголовной ответственности по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества».

Ранее Турция экстрадировала в Россию москвича, обвиняемого в убийстве супруги. Мужчину задержали за границей после объявления его в международный розыск.

Задержания Уголовное дело Белоруссия Преступления Мошенничество Россия
22 февраля 2024, 13:43
Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» и «запугивании военных»
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Россия ведет себя агрессивно в отношении французских вооруженных сил. Такое заявление сделал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RTL.

«Сейчас мы наблюдаем более агрессивное поведение, например, с нашими вооруженными силами. Были случаи попыток взять контроль со стороны русских», - сказал он.

Министр пожаловался, что российская система противовоздушной обороны якобы угрожала сбить французские самолеты, когда те находились в международной зоне над Черным морем.

«Несколько месяцев назад российский военный корабль зашел в бухту Сены, к самой границе территориальных вод, чтобы запугать Францию», - заявил Лекорню.

Лекорню сказал, что не хочет победы Росси в украинском конфликте. По его словам, в таком случае будет нарушена «безопасность Европы». Франция, уточнил глава министерства, продолжил помогать Украине.

«Мы даем Украине не переводы или деньги, а кредитные линии», - добавил он.

При этом только каждый десятый европеец верит в успех Украины. Больше всего жители стран хотят, чтобы конфликт урегулировали. Больше половины уверены, что киевским властям придется согласиться на компромиссный вариант.

Самолеты Россия Франция Деньги
22 февраля 2024, 13:21
Испания допустила «причастность» России к смерти Кузьминова
РИА «Новости»
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Спецслужбы Испании считают, что Россия якобы причастна к убийству в Аликанте летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал военный вертолет. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на источники в разведке.

Спецслужбы Испании считают, что Россия якобы причастна к убийству в Аликанте летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал военный вертолет. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на источники в разведке.

По данным издания, испанская сторона не сомневается, что за смертью пилота стоит Россия, но не может определить, какая из спецслужб к этому причастна. Само преступление могли совершить наемники. Посольство РФ в Мадриде вряд ли причастно к операции, написали журналисты.

По данным СМИ, угнавшего российский вертолет пилота убили прямо у здания отдела полиции. Киллеры-профессионалы выстрелили в него шесть раз и переехали тело машиной. Власти пока не подтверждают, что умершим является Кузьминов.

Сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины заявил, что перед смертью Кузьминов пригласил в Испанию бывшую возлюбленную. Мужчина провел на новом месте всего несколько дней.

Разведка Вертолеты Россия Испания

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