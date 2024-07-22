22 июля 2024, 16:00

Российский генпрокурор впервые прилетел в Северную Корею

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Генпрокурор Игорь Краснов впервые в истории сотрудничества надзорных ведомств России и Северной Кореи совершил визит в Пхеньян. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

У трапа авиалайнера Краснова встретили представители руководства Центральной прокуратуры КНДР.

По информации пресс-службы, ведомства обеих стран более 10 лет ведут конструктивный диалог. Соглашение о сотрудничестве государства подписали в 2010 году.

Незадолго до визита Краснова в Пхеньяне прошел курс лекций представителей надзорного ведомства и Военного университета Минобороны России об основных направлениях и специфике деятельности российской прокуратуры.

Ранее лидер Северной Кореи принял военную делегацию во главе с замминистра обороны Алексеем Криворучко. Подробности встречи не публиковались.

Генпрокуратура РФ Северная Корея КНДР
22 июля 2024, 13:48
Песков напомнил о недружественной риторике в высказываниях Харрис
Global Look Press
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Кремль не может оценить кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США, так как в России до сих пор не заметили серьезного вклада в двусторонние отношения с ее стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, чьи слова привел РБК.

«Были некоторые заявления, которые изобиловали недружественной риторикой, других действий со знаком плюс или минус не фиксировали до сих пор» - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Журналисты попросили Пескова оценить решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Эта тема не может быть приоритетной на повестке дня в России, ответил пресс-секретарь главы государства.

Происходящее в США в последние годы научило Россию ничему не удивляться. Это касается и недавнего решения американского лидера об участии в выборах.

Кремль Дмитрий Песков
22 июля 2024, 13:14
«Наихудший период в истории». Песков — о российско-американских отношениях
РИА «Новости»
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Отношения с Соединенными Штатами важны для России. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Для нас очень важно будущее российско-американских отношений, которые сейчас переживают наихудший период в истории», - сказал он.

Кремль Дмитрий Песков Международные отношения Россия История
22 июля 2024, 12:40
Антироссийские санкции Евросоюза продлили на полгода
Unsplash
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Введенные против России санкции Евросоюза продлятся минимум до 31 января 2025 года. Совет Евросоюза продлил действие 14 пакетов рестрикций еще на полгода. Решение опубликовали на сайте законодательного органа.

«Сегодня Совет продлил ограничительные меры ЕС <…> еще на шесть месяцев, до 31 января 2025 года», - сообщила пресс-служба.

Санкции ввели в 2014 году и расширили спустя восемь лет. Ограничения затронули сферы торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта, а также предметы роскоши. Евросоюз запретил импорт или транзит морской сырой нефти из России, ограничил доступ российских банков к системе SWIFT и приостановил вещание некоторых российских СМИ.

Евросоюз ввел 14 пакетов санкций , из них последний утвердили в июне. Европейские институты экономических исследований заявили о токсичности ограничений для стран Запада.

Международные отношения Санкции Россия Евросоюз Экономика
22 июля 2024, 11:49
МИД Германии начал готовиться к возвращению Трампа в Овальный кабинет
Global Look Press
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МИД Германии сформировал неформальную «кризисную группу» для подготовки к сценарию, при котором Дональд Трамп вновь победит на выборах президента США. Об этом сообщило издание Financial Times.

«В МИД Германии дипломаты из всех сил пытаются подготовиться к сценарию, который многие долгое время считали неправдоподобным», - сообщили авторы статьи.

По их мнению, победа Трампа на выборах будет иметь непредсказуемые последствия для Германии.

Ранее немецкие СМИ сообщили о тайной сделке Германии с действующим президентом США Джо Байденом, накануне объявившим о выходе из предвыборной гонки. По их данным, Байден, чтобы наладить отношения с Германией, пошел на серьезные уступки при строительстве российского газопровода «Северный поток - 2».

Кроме того, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о размещении в стране американских ракет.

Германия США Дональд Трамп Выборы президента США

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