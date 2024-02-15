Российский дипломат назвал пиратством арест Ан-124 в Канаде

«Как бы это ни называло правительство Канады, нет никакой ошибки: незаконный арест российского Ан-124 в Торонто - это угон, кража и пиратство», - подчеркнул российский дипломат.

Самолет Ан-124 в феврале 2022 года выполнял гуманитарный рейс по заказу канадских властей, он перевозил тест-наборы COVID-19 из Китая. Однако судну запретили покидать Канаду из-за введенного запрета российским перевозчикам использовать воздушное пространство страны.

Вскоре правительство распорядилось арестовать самолет и конфисковать его. Летом 2023 года «Волга-Днепр» предложила Канаде мирно урегулировать этот вопрос, пригрозив иском. В декабре того же года компания подала на канадские власти в суд.