01 апреля 2024, 06:38

Российским спецслужбам приписали вину за «гаванский синдром» у дипломатов США

Unsplash
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Россию обвинили в причастности к «гаванскому синдрому» у дипломатов США во Вьетнаме. Журналисты получили якобы доказавшие это электронные письма российского Совбеза, сообщил в эфире CBS News бывший сотрудник Пентагона Грэг Эдгрин.

Гость программы 60 minutes руководил расследованием по случаям «гаванского синдрома». Грэг Эдгрин заявил, что Россия якобы причастна к беспричинной головной боли и тошноте у американских дипломатов, например, при поездке вице-президента Камалы Харрис во Вьетнам.

«Если я ошибаюсь насчет того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем, я приду к вам на шоу и съем свой галстук», - сказал он.

Ведущие заявили о наличии электронных писем, якобы подтвердивших это. В них некие представители Совбеза России в марте 2021 года обсуждали передачу «уникальной технологии» Вьетнаму.

В 2021 году «гаванский синдром» диагностировали у американских дипломатов в Германии. Их отправили на обследование.

США Дипломатия Болезни Россия Вьетнам
01 апреля 2024, 06:19
Армения провозгласила США и Евросоюз основными союзниками
Unsplash
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Армения решила развивать демократию и сблизилась с Западом. Основными партнерами в этом направлении министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян в интервью TN назвал США и Евросоюз.

«У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Европейский Союз являются основными партнерами», - сказал он во время визита в Аргентину.

Арарат Мирзоян заявил, что с отправкой гражданской миссии Евросоюза ситуация на границе значительно улучшилась, ее присутствие способствовало миру в регионе. Он сказал, что российские представители прибыли в 2020 году, но это не помогло избежать новых нападений.

Азербайджан, по сведениям министра, запланировал новую военную кампанию против Армении. Арарат Мирзоян заявил, что республики все еще не ратифицировали мирное соглашение из-за разногласий вокруг признания взаимной территориальной целостности и демилитаризации границ.

Председатель парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика всегда стремилась в Евросоюз. Он призвал провести реформы для получения статуса кандидата в члены этого объединения.

США Армения Международные отношения Евросоюз
01 апреля 2024, 04:47
Приграничный город Северной Кореи сняли на видео с дрона
РИА «Новости»
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Пользователь социальной платформы Reddit смог снять с дрона видео приграничного северокорейского города Синыйджу. Об этом сообщил Telegram-канала Baza.

По данным канала, автор ролика запустил дрон с территории соседнего Китая. Причем видео было снято еще в 2020 году, но выложить его автор решился только сейчас.

Улицы северокорейского города Синыйджу выглядят пустынными. На дорогах мало машин, а вместо светофора работает регулировщик.

Город Синыйджу находится недалеко от реки Амноккан, по которой проходит граница с Китаем.

В марте лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал на публичное мероприятие на автомобиле премиум-класса Aurus, который подарил ему президент России Владимир Путин. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, указав на «абсолютную надежность» подаренной машины.

Северная Корея Видео
01 апреля 2024, 04:34
Китай назвали эпицентром новой пандемии из-за «супергонореи»
РИА «Новости»
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Ученые назвали Китай страной, которая может положить начало новой пандемии — «супергонореи». Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

«Согласно новому отчету Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), до 98% образцов бактерий, взятых у пациентов с ЗППП в 13 китайских провинциях, обладали способностью обходить передовые антибиотики», - говорится в материале.

Как отметили авторы статьи, единственным эффективным антибиотиком от нее является цефтриаксон. При этом около 8,1% выявленных в Китае штаммов бактерий оказались к нему устойчивы.

Относительно других антибиотиков выяснилось, что более 97% собранных в Китае образцов оказались устойчивы к ципрофлоксацину, 78% - к пенициллину, примерно 17% - к азитромицину и цефиксиму.

Исследователи заявили, что полученные результаты говорят о необходимости комплексного подхода к борьбе с устойчивым к антибиотикам штамму гонореи. Кроме того, будут необходимы новые лекарства для борьбы с инфекциями.

Авторы материала напомнили, что гонорея передается половым путем, а также перинатальным способом - от матери к ребенку во время родов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о б изменениях в геноме украинцев из-за терапии токсичными препаратами во время вспышек сифилиса в XX веке.

Ученые назвали Китай страной, которая может положить начало новой пандемии - «супергонореи». Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Великобритания Здравоохранение Болезни Ученые Китай
01 апреля 2024, 04:00
Обернутую человеческой кожей книгу изъяли из библиотеки Гарварда
Freepik
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Экземпляр книги Арсена Уссе «Судьбы души», который выпустили в 1880-е годы, изъяли из библиотеки Гарварда. Специалисты заменят обложку из человеческой кожи, сообщили на сайте учреждения.

Обложка книги выполнена из человеческой кожи. Экземпляр останется в Хаутонской библиотеке, где она хранилась с 1934 года. Однако теперь ее переплет заменят, чтобы вновь показывать всем желающим.

Первым владельцем книги был французский врач и библиофил Людовик Буланд. Он обернул имевшееся у него издание Уссе кожей, которую взял с тела своей пациентки. Затем книга хранилась у американского дипломата Джона Стетсона-младшего, в 1954 году его вдова подарила «Судьбы души» университетской библиотеке.

По словам библиотекаря Гарварда Тома Хайри, этой книга больше не может быть в коллекции «из-за ее этически небезопасного характера». Сейчас эксперты проводят исследования по истории хранения этого экземпляра, чтобы выбрать подходящий вариант обращения с кожей.

В США и Европе 19 марта опубликовали автобиографию папы римского под названием «Жизнь. Моя история в Истории».

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