Российских велосипедистов перестали пускать в Финляндию

Пограничник рассказал, что запрет действует с 9 ноября, но не смог уточнить, из-за чего его ввели и распространяется ли он на другие регионы Финляндии.

О запрете на въезд велосипедистов в Финляндию предупреждают также российские пограничники, на границе установили запрещающие знаки.

В сентябре Финляндия заявила, что запретит въезд на свою территорию машинам с российскими номерами. Ограничение не коснется только легковых автомобилей дипломатов, а также россиян, въезжающих по гуманитарным причинам. Ранее аналогичные запреты ввели Эстония, Латвия и Литва.

В конце сентября министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что от санкций страдают простые россияне, но заявила, что другого выбора у Запада нет.