Российских туристов предупредили о серьезных проблемах с платежами в Турции

Он отметил, что проблемы с платежными переводами в Турции продолжаются, несмотря на попытки решить возникшие в банковском секторе проблемы.

«Ситуация сохраняется очень серьезная. Не побоюсь сказать, напряженная», - подытожил дипломат.

Ерхов подчеркнул, что США и Евросоюз с упорством атакуют «здание российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества» и оказывают давление на банковские структуры.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер предложил создать финансовые организации на Северном Кипре и в Абхазии, чтобы решить проблему с банковскими переводами. По его словам, платежи можно совершать через систему «Мир» и банк одной из республик, у которых нет представительства в ООН.