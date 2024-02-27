Российских пограничников призвали покинуть аэропорт Еревана

«Считаю, было бы правильнее, чтобы они ушли оттуда», - сказал политик.

По мнению Симоняна, Армения сама может защитить свои границы. Он подчеркнул, что из-за действий российских пограничников границы страны якобы становились более уязвимыми.

Спикер республиканского парламента пояснил, что не обсуждал этот вопрос. Однако, по его словам, такие переговоры могли состояться в кругу силовиков. Симонян обошел тему о том, предполагает ли уход российских пограничников вывод военнослужащих ВС РФ с базы в Армении.

«Обсудим - поймем», - заметил Симонян, призвав не бросаться в крайности.

В пятницу, 23 февраля, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна замораживает свое участие в ОДКБ из-за невыполнения сторонами договора о коллективной безопасности.