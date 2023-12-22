Российских дипломатов обвинили в срыве поставок истребителей на Украину

«В одной стране, в другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян», - сказал он.

Дипломаты, по словам Владислава Бельбаса, повлияли на местных чиновников. Они передумали заключать сделку и поставлять истребители. Бизнесмен заявил, что это не единственный случай. Он обвинил Россию в систематическом препятствовании закупкам оружия для украинской армии.

Отправка на Украину истребителей F-16 приведет к эскалации конфликта, предупредил посол России в Дании Владимир Барбин. Он заявил, что такая помощь вынудит страну продолжать боевые действия.