Российских дипломатов не пустили на открытие памятника в Калифорнии
Госдепартамент Соединенных Штатов не согласовал участие представителей посольства России в церемонии открытия монумента святому праведному Иоанну Кронштадтскому в Калифорнии. Об этом говорится на странице диппредставительства в соцсети.
«Российские дипломаты хотели принять участие в знаменательном событии. <…> Однако госдепартамент отказал нам в согласовании поездки», - посетовали дипломаты.
В сообщении отметили, что открытие этого памятника способствует сохранению русской культуры и языка, традиционных ценностей и укреплению единства российской диаспоры. В последнее время нечасто получается разделить с соотечественниками подобные радостные моменты, заметили в посольстве.
Два бронзовых образа Иоанна Кронштадтского создали в российской национальной творческой мастерской «Артпроект» и при поддержке дипломатов доставили в США. Один установили в Вашингтоне, второй - 29 октября в Сан-Диего (штат Калифорния).