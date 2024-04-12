12 апреля 2024, 02:17

Российские врачи вытащили клок волос из мозга школьницы

Freepik
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Хирурги провели сложную операцию на головном мозге восьмилетней школьницы и спасли ей жизнь. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Киргизии в Instagram*.

У школьницы из Джалал-Абадской области обнаружили новообразование в головном мозге. Ее отправили в отделение нейрохирургии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) Киргизии. Хирурги приняли решение провести срочную операцию.

Выяснилось, что опухолью оказался клок волос, который рос в мозге вместе с ребенком. Врачи связали патологию с нарушением внутриутробного развития. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Необычную опухоль диаметром более 40 сантиметров ранее достали хирурги из тела жительницы Чебоксар. При разрезе для проведения анализа на онкомаркеры врачи обнаружили зубы и волосы.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Киргизия Дети Врачи
12 апреля 2024, 01:35
Пассажирку заставили прилюдно снять протез груди в аэропорту Дублина
Freepik
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Жительница Ирландии пожаловалась на сотрудников аэропорта в Дублине, которые заставили ее снять грудной протез во время досмотра, причем на глазах у других пассажиров. Об этом сообщил Business Insider.

По словам женщины, она проходила через сканеры, когда у нее обнаружили протез. Сотрудники аэропорта сказали ей снять его, несмотря на то, что терминал службы безопасности на тот момент был переполнен.

Пассажирка призналась, что ощутила себя «кроликом в свете фар» и была слишком напугана, чтобы сопротивляться, поэтому подчинилась этому требованию. При этом она не знала, что могла потребовать в этой ситуации проведения приватного досмотра.

Позже представители дублинского аэропорта извинились перед женщиной, отреагировав таким образом на ее жалобу, но не обещали, что подобная ситуация больше не повторится.

Сама пассажирка заявила, что обеспокоена тем, что другие люди тоже могут не знать о возможности запросить проведение частного скрининга. Она добавила, что с такой ситуацией могут столкнуться люди, имеющие не только протезы, но и колостомические мешки (калосборники).

Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщила, что проверит информацию о драке экипажа «Уральских авиалиний» с пассажирами в Краснодарском крае.

Женщины Самолеты Ирландия
11 апреля 2024, 23:06
Абажур из человеческой кожи. Немецкий криминалист рассказал об ужасах Бухенвальда
Unsplash
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Абажуры для ламп в фашистском концлагере Бухенвальде были сделаны из человеческой кожи. К такому выводу пришли немецкие ученые в ходе судебно-медицинской и микроскопической экспертиз. Об этом сообщил «Известиям» один из участников исследования биолог-криминалист Марк Бенеке.

По его словам, многие лаборатории не могли распознать точный биоматериал, но последние экспертизы дали однозначный ответ.

«Мы выяснили - абажуры для ламп полностью сделаны из человеческой кожи. Ножны тоже сделаны из человеческой кожи. Однако сморщенная голова сделана из лошадиной кожи и волос», - сказал Бенеке.

Ученый признался, что результаты исследования его удивили.

Абажур из человеческой кожи были одним из экспонатов в музее Бухенвальда во второй половине XX века. Он свидетельствовал о зверствах национал-социалистов. Но позже эксперты усомнились в том, что он действительно сделал из человеческой кожи и назначили дополнительные исследования.

В четверг, 11 апреля, в Богородском прошел митинг в память о жертвах фашистских концлагерей. Жители города возложили цветы к мемориалу в сквере Карла Маркса. В этот день 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание против надзирателей и вышли на свободу. В Богородском городском округе до сих пор живут 63 бывших узников.

Исследования Музеи Митинги Богородский
11 апреля 2024, 22:05
Швейцария задумалась о возвращении нейтралитета через отказ от санкций
РИА «Новости»
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Занимающая большинство мест в нижней палате парламента «Швейцарская народная партия» (UDC) внесла на рассмотрение правительства заявку о проведении референдума по закреплению в Конституции нейтрального статуса страны. Инициатива собрала более 130 тысяч подписей. Об этом сообщила пресс-служба политического объединения.

Депутаты заявили, что нейтралитет уберег страну от войн и внутренних раздоров. Но в последние годы страна начала терять свой статус из-за сближения с НАТО, присоединения к санкциям Евросоюза, участия в заседаниях Совета Безопасности ООН.

«Следствием такой разносторонней внешней политики является то, что Швейцария больше не воспринимается как нейтральное государство и, следовательно, больше не пользуется доверием всех сторон конфликта», - заявили авторы инициативы.

Политики предложили вернуть Швейцарии нейтралитет через реализацию следующих положений: страна должна сохранить возможность на свою защиту, отказ от вступления в военные или оборонные союзы, а также отказ от всех санкций, которые не получили одобрения Совета Безопасности ООН.

Авторы инициативы отметили, что на первое место они ставят внутреннюю стабильность страны, которая многие сотни лет сохраняла свое уникальное положение, благодаря нейтралитету.

Правительство Швейцарии объявило, что с 15 по 16 июня на курорте Бюргеншток пройдет саммит высокого уровня по урегулированию военного конфликта на Украине. По итогам встречи участники представят дорожную карту для прекращения боевых действий.

Министр иностранных дел европейской страны Иньяцио Кассис заявил, что намерен пригласить на встречу представителей России. Он подчеркнул, что без этого обсуждение итогового решения невозможно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предупредил швейцарского коллегу, что на предстоящем саммите президент Украины Владимир Зеленский станет продвигать собственную «формулу мира» , поэтому мероприятие станет бесполезным.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия готова вести переговоры при условии, если станут учитываться ее требования.

Международные отношения Санкции Евросоюз НАТО Швейцария
11 апреля 2024, 21:13
«Необратимо». МИД оценил решение США разместить ракеты в АТР
РИА «Новости»
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У российских властей возникли опасения, что решение властей США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе необратимо. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщили РИА «Новости».

«Я думаю, что необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции двойного сдерживания», - сказал он.

По словам Рябкова, Россия допустила отказ от моратория по выполнению пунктов по РСМД который прекратил действовать в 2019 году.

Сейчас министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с визитом в Китае. Представители стран планируют обсудить конфликт на Украине и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо этого, они затронут темы перспектив сотрудничества и партнерства в составе международных организаций.

США Ракеты Россия МИД РФ

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