Российские врачи спасли жизни 800 эвакуированных палестинцев

По его словам, примерное количество обслуживаемых пациентов составляет около 150 человек в день. Иногда бывают пиковые дни, когда число больных достигает 200 человек. Наиболее частыми жалобам Воронцов навал гипертонию, сахарный диабет, простуду и тонзиллит.

Он отметил, что у многих беженцев диагностируют сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, которые обостряются на фоне восьмичасового перехода к границе Египта по сильной жаре.

Врачи из России работают в сотрудничестве с сотрудниками МЧС. Для более эффективной работы они стараются отложить эмоции на задний план, хотя после рассказов беженцев сделать это очень трудно, резюмировал Воронцов.

Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила, что врачи в секторе Газа проводят операции сотням раненых палестинцев без анестезии. По данным детского фонд ООН, с момента обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 2300 детей.