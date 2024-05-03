Российские военные вошли на территорию военной базы США в Нигере

Журналисты уточнили, что российские военные заняли базу 101, где находятся американские солдаты. Источник агентства назвал сложившуюся ситуацию «не очень хорошей, но в краткосрочной перспективе управляемой». Американская сторона уже дала понять Нигеру, что военные США не могут находиться на базе вместе с солдатами из России.

Ранее экс-аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски заявила, что вывод американских войск из Нигера и Чада продемонстрировал, как эпоха неоколониализма под эгидой Штатов начала заканчиваться. Она не смогла привести ни одного примера, когда американская сторона искренне хотела улучшить экономику в той или иной стране континента.

Российские войска вошли на территорию военной базы США в Нигере. Об этом сообщило агентство Reuters , сославшись на высокопоставленного представителя Пентагона.