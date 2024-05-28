28 мая 2024, 20:21

Российские военные освободили захваченных в плен военнослужащих Чада

РИА «Новости»
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Российские подразделения в Центральной Африке в результате проведенной операции освободили захваченных ранее в плен военнослужащих из Чада. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Пленные провели девять месяцев в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам», - сообщили в ведомстве.

Российские военные провели успешную операцию и освободили африканских военнослужащих. Их доставили в пункт временного базирования, где военные медики оказали им первую помощь. Затем освобожденных военных в сопровождении российских подразделений переправили на родину.

Африка Военные Россия
28 мая 2024, 21:33
Пассажиры рейса из Ямайки во Флориду запаниковали из-за предполагаемой посадки на воду
Pixabay
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Пассажиры самолета Airbus A321 авиакомпании Spirit Airlines поддались панике после сообщений пилота о возможной посадке на воду. Хаос на борту сняли на видео, его опубликовал британский таблоид Daily Mail.

Лайнер, летевший из Ямайки во Флориду, из-за механической поломки был вынужден вернуться в порт вылета. Пилот из предосторожности предупредил о возможной аварийной посадке на воду. Это вызвало панику в салоне самолета, многие пассажиры в спешке начали надевать спасательные жилеты.

Известно, что лайнер благополучно вернулся в аэропорт Ямайки, и пассажиры смогли покинуть салон.

Рейс авиакомпании RedWings в Тель-Авив задержали на 12 часов в аэропорту Домодедово. Задержка произошла по технической причине, пояснили в воздушной гавани.

Видео Флорида Самолеты Авиакомпании
28 мая 2024, 21:07
Таиланд одобрил проект письма о вступлении в БРИКС
РИА «Новости»
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Правительство Таиланда согласовало текст письма о намерении страны вступить в БРИКС. Об этом сообщило новостное издание Thansettakij со ссылкой на пресс-секретаря канцелярии премьер-министра Чая Ватчаронга.

«На собрании кабинета министров было решено одобрить проект письма, выражающего намерение Таиланда присоединиться в качестве члена группы стран БРИКС», - передало издание слова пресс-секретаря.

Процесс присоединения Таиланда к объединению может ускорить предстоящий саммит стран БРИКС в России, отметил Ватчаронг.

Недавно о намерении вступить в БРИКС сообщила Шри-Ланка. Страна проведет консультации с Индией и попросит ее поддержки на пути вступления в объединение.

Саммиты Россия Таиланд БРИКС
28 мая 2024, 19:58
Зампомощника Байдена допустил введение полного эмбарго на торговлю с Россией
Freepik
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Соединенные Штаты могут расширить свою санкционную политику вплоть до введения полного эмбарго на российский экспорт. Об этом заявил замсоветника американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Далип Сингх во время выступления в Институте Брукингса.

«История эмбарго - не блестящая, но поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику <…> мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим», - сказал он.

Сингх отметил, что американская сторона прорабатывает вопрос о расширении финансового содействия в санкционном режиме, а также масштабы экспортного контроля над товарами местного производства.

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен предупредила европейские банки о больших рисках из-за деятельности в России. В частности, они могут попасть под усиление вторичных санкций.

США Санкции Россия
28 мая 2024, 19:51
Австрийская OMV решила не отказываться от российского газа
Pxhere
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Австрийская компания OMV не готова отказаться от контракта с «Газпромом». Такое заявление сделал гендиректор нефтегазового учреждения Альфред Штерн, сообщила газета der Standard.

«Пока нет санкций, с нашей точки зрения, мы обязаны соблюдать действующий контракт на поставку газа с „Газпромом“», - сказал Штерн.

Год назад руководитель компании говорил, что OMV продолжит закупку российского газа в рамках долгосрочного контракта, несмотря на санкции. Как сообщала газета Financial Times , организация намерена получать объемы топлива от «Газпрома» до тех пор, пока они будут его поставлять.

По последним данным, главным импортером российского газа в Евросоюзе стала Италия. В целом за месяц поставки газа из России в ЕС увеличились на 2,3% - до 1,14 миллиарда евро.

Италия Газ Санкции Россия Евросоюз Газпром

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