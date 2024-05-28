Российские военные освободили захваченных в плен военнослужащих Чада

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Пассажиры самолета Airbus A321 авиакомпании Spirit Airlines поддались панике после сообщений пилота о возможной посадке на воду. Хаос на борту сняли на видео, его опубликовал британский таблоид Daily Mail.

Лайнер, летевший из Ямайки во Флориду, из-за механической поломки был вынужден вернуться в порт вылета. Пилот из предосторожности предупредил о возможной аварийной посадке на воду. Это вызвало панику в салоне самолета, многие пассажиры в спешке начали надевать спасательные жилеты.

Известно, что лайнер благополучно вернулся в аэропорт Ямайки, и пассажиры смогли покинуть салон.

Рейс авиакомпании RedWings в Тель-Авив задержали на 12 часов в аэропорту Домодедово. Задержка произошла по технической причине, пояснили в воздушной гавани.