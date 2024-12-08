Российские военные базы в Сирии привели в состояние боевой готовности
Российские военные базы на территории Сирии сейчас находятся в режиме повышенной боевой готовности. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
В ведомстве подтвердили, что, несмотря на обстановку в стране, серьезной угрозы безопасности баз нет.
МИД обратился к сторонам конфликта и призвал их урегулировать ситуацию без применения насилия. По его данным, сирийский президент Башар Асад принял решение уйти с поста и передать власть мирным путем. Российская сторона в этих переговорах не участвовала.
Ведомство подчеркнуло, что дипломаты принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность находящихся в Сирии соотечественников.