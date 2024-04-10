Российские военнослужащие нанесли удар по энергосистеме Николаева
Военнослужащие ВС России ударили по энергетическим объектам Николаева. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Его слова привело РИА «Новости».
Лебедев рассказал, что прилет был на подстанцию, расположенную в селе Михайло-Ларино в Николаевской области. После этого вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ. В Николаеве, по его словам, начались перебои с электроснабжением. В городе минувшей ночью работала система ПВО, добавил подпольщик.
Накануне российские военные ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу, где собирали беспилотники для украинской армии. Пророссийские подпольщики заявили, что здесь также находятся подземные склады и есть другие цели для потенциальных ударов.