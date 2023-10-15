Российские ВКС уничтожили 10 боевиков и пять складов с оружием в Сирии

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Он указал, что боевики в Идлибской зоне деэскалации продолжили атаки на объекты подконтрольной Сирии территории. Они применяют БПЛА кустарного производства и модифицированные РСЗО.

В целях пресечения данных действий ВКС России нанесли высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований.

«В результате ударов уничтожены мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных беспилотных летательных аппаратов», - сообщил Кулить.

Российские военные поразили два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований, а также пять складов с боеприпасами. Кроме того, ВКС РФ ликвидировали более 10 сирийских боевиков.

Кулить подчеркнул, что в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали восемь обстрелов со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла ответные удары по источнику обстрела, находящегося в Сирии. ЦАХАЛ заявил, что в сторону государства запустили две ракеты.

*Запрещенная в России террористическая организация.