Российские туристы попали в смертельное ДТП на Филиппинах

ДТП случилось сегодня днем возле курортного города Себу, куда направлялись россияне. Как утверждали свидетели, автомобиль выехал на встречную полосу, после чего упал с высоты около 60 метров. Жертвой аварии стала 43-летняя женщина. Ее супруга и мужчину, который перевозил пассажиров, госпитализировали. На данный момент это все детали случившегося.

Ранее стало известно о гибели российского путешественника в ДТП на Шри-Ланке.

Mash написал, что это случилось 5 января, когда туристический автобус врезался в грузовик. По предварительной информации, водитель автобуса уснул за рулем от переутомления. Пострадали девять россиян, некоторым пришлось самим добираться до больницы.

В конце декабря автобус с российскими туристами попал в аварию на территории египетского аэропорта. Обошлось без пострадавших.