10 июня 2024, 23:50

Российские регионы примут трудовых мигрантов из Афганистана

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Несколько регионов России примут трудовых мигрантов из Афганистана. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан»* временном правительстве Афганистана Абдул Умари.

«Чечня и Татарстан, а также другие республики [в составе РФ] предложили нам реализовать возможности трудоустройства мигрантов из Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе», - привело его слова Национальное радио и телевидение Афганистана.

Умари отметил, что эту тему обговорили на встрече с министром труда РФ Антоном Котяковым во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее российский лидер Владимир Путин провел диалог по телефону с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Коллеги подняли ряд вопросов, в том числе о миграционной сфере.

В марте стало известно, что в Амурской области запретят трудовым мигрантам работать в сфере перевозок. Правило начнут соблюдать в 2025 году. Также власти могут ограничить возможности иностранцев в работе в области потребительского рынка.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Афганистан Мигранты Россия Работа ПМЭФ-2024
11 июня 2024, 00:16
СБ ООН поддержал проект резолюции США о перемирии в Газе
РИА «Новости»
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Совет безопасности ООН одобрил резолюцию США о поэтапном плане прекращения огня в секторе Газа. Заседание транслировалось на официальном YouTube-канале организации.

Поддержали американский антикризисный план 14 стран, Россия при этом воздержалась.

Он включает в себя незамедлительное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы, освобождение израильских заложников и арестованных палестинцев. В дальнейшем предполагается бессрочное прекращение боевых действий и, наконец, постепенное восстановление сектора Газы.

Ранее председатель Международного суда ООН в Гааге Наваф Салам заявил, что военнослужащие Израиля обязаны прекратить военную операцию в городе Рафах в секторе Газа.

США Россия ООН Конфликт Израиля и Палестины
10 июня 2024, 23:04
МИД Финляндии запросил разъяснения о нарушении пространства российским самолетом
Unsplash
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МИД Финляндии связался с российским посольством и запросил разъяснения насчет подозрений в нарушении воздушного пространства страны. Информацию об этом опубликовали на странице ведомства в соцсети X.

«МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», - заявили дипломаты.

Нарушение могло произойти утром 10 июня. Воздушное судно было в пространстве Финляндии примерно две минуты, в самой глубокой точке в 2,5 километра от границы. Военные начали разбираться в случившемся.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в стране будут сбивать всех нарушителей воздушного пространства. Он отметил, что с августа 2023 года воздушную границу государства нарушили шесть раз.

Финляндия Военные Самолеты Россия
10 июня 2024, 22:27
Президент Малави поручил начать поиски вертолета с Чилимой
Unsplash
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Президент Малави Лазарус Чаквера не полетит на Багамы из-за новостей о вероятном крушении воздушного судна, в котором был вице-президент страны Саулос Клаус Чилима. Об этом сообщило РИА «Новости», со ссылкой на заявление правительства страны.

Президент Малави Лазарус Чаквера не полетит на Багамы из-за новостей о вероятном крушении воздушного судна, в котором был вице-президент страны Саулос Клаус Чилима. Об этом сообщило РИА «Новости» , со ссылкой на заявление правительства страны.

«Все попытки авиационных властей установить контакт с воздушным судном после того, как оно пропало с радаров, провалились», - сообщили в публикации.

Глава Малави приказал органам начать поисково-спасательную операцию для определения местоположения аппарата. На борту, помимо Чилимы, были еще девять человек.

Новости об исчезновении самолета появились сегодня вечером. Как отметил сайт Malawi24, специалисты опасаются, что Чилима погиб.

Вертолеты Самолеты
10 июня 2024, 20:49
Финляндия заподозрила российский самолет в пересечении границы
РИА «Новости»
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Минобороны Финляндии заподозрило российский самолет в нарушении воздушного пространства страны в Финском заливе. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.

«Российский самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе», - отметили в министерстве.

По версии финского оборонного ведомства, российский самолет якобы пересек границу утром 10 июня. В министерстве уточнили, что судно находилось в воздушном пространстве Финляндии две минуты и углубилось на 2,5 километра от границы. Военные начали расследование.

Ранее Минобороны России сообщило, что стратегические ракетоносцы Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 провели плановый полет над водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.

Финляндия Самолеты Россия Балтийское море

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