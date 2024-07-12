«Российские ракеты на Кубе». Байдена раскритиковали за опасную речь о Путине

Он напомнил, что глава государства предложил установить достающее до Москвы вооружение и оскорбительно высказался в адрес президента Владимира Путина. По словам Кеннеди-младшего, опасные слова Байдена только поощряют торговцев оружием. Политик задался вопросом, как бы Белый дом отреагировал, если бы на Кубе появились российские ракеты.

«Как бы мы отреагировали, если бы Россия вооружила Кубу ракетами, которые бы доставали до Вашингтона?» - добавил Кеннеди-младший.

Эксперт также прокомментировал состояние Байдена и его недавний конфуз на саммите НАТО в Вашингтоне. Политик выразил мнение, что глава государства намеренно «продает войну» и прекрасно понимает происходящее, хоть и путает президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.