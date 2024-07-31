Российские пограничники завершили работу в аэропорту Звартноц

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С 1 августа Армения приступит к самостоятельной охране этого участка госграницы. Начальник местного погрануправления ФСБ России генерал-лейтенант Роман Голубицкий и командующий пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении Эдгар Унанян подписали протокол об этом.

Затем они, а также временный поверенный в делах России Максим Селезнев поблагодарили пограничников за службу.

«Уважаемые товарищи, я благодарю вас за безупречную работу. Искренне вам признателен. Россия по праву гордится вами», - сказал дипломат.

В мае президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян договорились, что российские пограничники продолжат службу на границах с Турцией и Ираном.

В апреле российские миротворцы покинули Нагорный Карабах.