По информации издания, за 2023 год зафиксировали несколько «опасных» ситуаций. Среди них оказалось происшествие в марте, когда российский Су-27 перехватил беспилотник разведки США MQ-9 Reaper, после чего американский БПЛА рухнул в Черное море.

Также военные ВС США считают опасными маневры российских пилотов в Сирии, а также перехваты американских самолетов китайскими.

«Есть несколько причин, из-за которых это происходит. Одна из них заключается в том, что они (РФ и КНР - прим. ред.) хотят потренироваться, <…> и они это могут», - заявил Келли.

Он отметил, что российские и китайские военные понимают, что смогут конкурировать с американскими силами в этой сфере, поэтому хотят испытать свои самолеты.

Ранее генерал ВСУ Валерий Залужный заявил, что военная авиация и системы РЭБ России значительно превосходят украинские. По его словам, нельзя их недооценивать.