Российские мусульмане пригласили Карлсона на отдых в Сибири «как у Путина»

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Американского журналиста Такера Карлсона готовы гостеприимно принять в разных регионах России. Представители мусульманских организаций страны рассказали РИА «Новости» , что могут устроить ему отдых «как у Путина».

«Приглашаем Карлсона в Сибирь на охоту и рыбалку. Тут Путин тоже отдыхал, на коне по тайге ездил. Карлсона ждет такой же отдых», - заявил глава Духовного управления мусульман Красноярского края Гаяз Фаткуллин.

Американца также готовы отвезти в горы Северного Кавказа, показать ему Соборную мечеть Москвы. Зампред Духовного управления мусульман России Ильдар Аляутдинов отметил, что у Карлсона остались бы хорошие воспоминания.

Телеведущий Такер Карлсон приехал в Москву, чтобы взять интервью у российского президента Владимира Путина. Сенатор от штата Огайо Дэвид Вэнс высоко оценил беседу Карлсона с российским лидером, назвав вышедший материал потрясающим.

Российский лидер говорил о специальной военной операции на Украине, экономике, об отношениях со странами коллективного Запада и многом другом.

Реакция зарубежных СМИ на интервью оказалась разной: от восхищения до явного недовольства.