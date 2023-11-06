Российские миротворцы провели ротацию в Нагорном Карабахе
Ротацию личного состава миротворческого контингента РФ завершили в Нагорном Карабахе, также в Россию на плановый ремонт отправили вооружение и военную технику. Об этом сообщило Минобороны.
«Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта», - указали в ведомстве.
По данным министерства, российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики. Также они поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку с целью обеспечения безопасности и соблюдения норм гуманитарного права в отношении мирных жителей Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что не видит преимуществ в присутствии российских военных баз в стране. Он также обвинил Россию в том, что она не выполнила свои союзнические обязательства.