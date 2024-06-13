13 июня 2024, 22:46

Российские корабли напугали США. К Кубе направили американскую субмарину

РИА «Новости»
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США направили к берегам Кубы подводную лодку USS Helena. Об этом сообщила пресс-служба Южного командования Вооруженных сил США.

«Местоположение и путь следования субмарины были спланированы заранее», - отметили американские военные.

По их словам, ее появление в заливе Гуантанамо призвано обеспечить глобальную морскую безопасность и защиту интересов национальной обороны Соединенных Штатов.

Ранее издание The American Thinker расценило отправку кораблей Военно-морского флота России на Кубу, в том числе Атомной подводной лодки «Казань» и фрегата «Адмирал Горшков», «предсказуемым сигналом» президента России Владимира Путина Соединенным Штатам на их угрозы разместить вблизи российских границ американские ракеты.

США Куба Военные Корабли Россия Владимир Путин
13 июня 2024, 20:55
Канада ввела санкции против компании «Победа» и ряда российских СМИ
Pxhere
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Правительство Канады расширило список санкций в отношении России. В перечень вошли физические и юридические лица, сообщили в пресс-службе канадского МИД.

Под ограничения попали авиакомпания «Победа», Новороссийское морское пароходство, АО «Электроавтоматика» и другие. Также Канада ввела санкции против ряда СМИ. Среди них - «Российская газета», телеканалы «Таврия», «Санкт-Петербург» и «Мариуполь-24».

В санкционный перечень попали министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, легендарный хоккеист Владислав Третьяк и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Причины введения ограничений в отношении конкретных лиц Канаде не объяснили, сообщили «Известия».

Великобритания 13 июня присоединилась к Соединенным Штатам и ввела санкции против Мосбиржи. Также под ограничения попали Национальный клиринговый центр, СПб Биржа и Национальный расчетный депозитарий.

Канада Санкции
13 июня 2024, 17:55
После школы в армию. В Литве утвердили реформу воинской повинности
РИА «Новости»
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Молодых людей в Литве будут призвать на военную службу сразу после окончания школы. Закон вступит в силу в 2026 году, сообщила государственная радиостанция LRT.

На пленарном заседании сейма за реформу воинской повинности проголосовали 85 депутатов, трое парламентариев выступили против, еще 14 человек воздержались.

«Главное, что в этом законопроекте заложен принцип, который будет действовать для всех», - заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Согласно новому порядку, в 17 лет будущие военнообязанные должны связаться с призывными пунктами, оставить свои анкетные и контактные данные, а также пройти медосмотр. В 18 лет молодых людей могут призвать в армию.

Ранее в Литве состоялись учения НАТО. Так России хотели показать, как блок может «защитить восточный фланг» Европы от «вторжения», заявил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер.

НАТО наращивает военное присутствие на западных и северных рубежах стран ОДКБ, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Он указал на рост числа провокаций в воздушном пространстве, сообщил RT.

Школы Литва Военные Армия
13 июня 2024, 17:16
Таиланд официально заявил о намерении вступить в БРИКС
РИА «Новости»
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Глава МИД Таиланда Марис Санджампонгса вручил российскому коллеге Сергею Лаврову письмо о намерении страны вступить в БРИКС. Это произошло еще 11 июня.

«В качестве связующего звена между различными группами стран Таиланд мог бы повысить инклюзивность и взаимосвязанность БРИКС и сделать БРИКС более эффективным в продвижении интересов развивающихся стран», - заявили в пресс-службе МИД Таиланда.

Встреча, на которой Лавров получил письмо, состоялась в Нижнем Новгороде. По приглашению российского министра Санджампонгса участвовал в «Диалоге БРИКС с развивающимися странами». На мероприятии собрались 22 министра и представители государств БРИКС. Оно прошло в рамках совещания министров иностранных дел стран объединения.

В конце мая стало известно, что власти Таиланда согласовали текст письма о намерении вступить в БРИКС.

Сергей Лавров Россия Таиланд МИД РФ БРИКС
13 июня 2024, 16:25
МИД Белоруссии опроверг слухи об ухудшении отношений с Арменией
Unsplash
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Белоруссия не планирует ухудшать отношения с Арменией, несмотря на отзыв посла. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, сообщило издание «Беларусь сегодня».

Дипломат напомнил, что две страны связывают продолжительные дружеские отношения. По его ловам, Армения и Белоруссия ведут взаимовыгодную торговлю.

Глаз рассказал, что «внешние игроки» пытаются внести разлад в отношения двух государств, но белорусские власти не собираются поддаваться на эти провокации.

Ранее посла Армении в Белоруссии вызвали в Ереван для консультаций. Перед этим армянский премьер-министр Никол Пашинян негативно высказался в адрес президента Александра Лукашенко.

Армения Дипломатия Белоруссия Отношения Торговля

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