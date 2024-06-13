Российские корабли напугали США. К Кубе направили американскую субмарину

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Правительство Канады расширило список санкций в отношении России. В перечень вошли физические и юридические лица, сообщили в пресс-службе канадского МИД.

Под ограничения попали авиакомпания «Победа», Новороссийское морское пароходство, АО «Электроавтоматика» и другие. Также Канада ввела санкции против ряда СМИ. Среди них - «Российская газета», телеканалы «Таврия», «Санкт-Петербург» и «Мариуполь-24».

В санкционный перечень попали министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, легендарный хоккеист Владислав Третьяк и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Причины введения ограничений в отношении конкретных лиц Канаде не объяснили, сообщили «Известия».

Великобритания 13 июня присоединилась к Соединенным Штатам и ввела санкции против Мосбиржи. Также под ограничения попали Национальный клиринговый центр, СПб Биржа и Национальный расчетный депозитарий.