18 июля 2024, 16:38

Российские компании стали заранее готовиться к уходу ценных сотрудников

РИА «Новости»
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Российские компании на фоне усиления кадрового голода начали чаще формировать резерв соискателей на вакансии. Таким образом они заранее готовятся к вероятным уходам ценных сотрудников к конкурентам, сообщил «Коммерсант».

Источники в организациях под подбору персона отметили, что такая тенденция начала проявляться в последние месяцы на фоне общего дефицита кадров на отечественном рынке труда. Компании стали тщательнее готовится к возможному уходу сотрудников и начали формировать внешний резерв, так называемую «кадровую лидогенерацию».

Услуга заключается в выдаче заинтересованным компаниям готового списка потенциальных работников. При этом трудоустройство соискателям никто не гарантирует, а перечень могут передавать сразу нескольким компаниям.

Ранее стало известно, что среднедушевой месячный доход обеспеченных россиян составил 227 тысяч рублей. Свыше 900 тысяч рублей в месяц получают лишь 9% россиян.

Россия Работа
18 июля 2024, 14:09
Венгрия упрекнула страны Балтии и Скандинавии за бойкот встреч в Будапеште
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Решение стран Прибалтики, Скандинавии и присоединившейся к ним Польши не приезжать в Будапешт на неформальные встречи министров стран Евросоюза говорит об их дурном вкусе. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что европейские чиновники не могут себе представить, насколько интересной и веселой может стать их поездка.

«У них может быть дурной вкус. В Венгрии весело и здорово, так что им следовало приехать и получать удовольствие. Однако, если они не хотят приезжать, то что мы можем поделать?» - задался вопросом Сийярто.

Ранее с критикой отказа от участия во встречах, организованных председательствующей в Совете Евросоюза Венгрией, выступил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он заявил, что члены правительства его страны не станут поддерживать бойкот.

Канцлер пояснил, что если кто-то недоволен поведением премьер-министра Виктора Орбана, то стоит делать это публично, а не отказываться от участия в обсуждениях.

По данным газеты Politico, министры иностранных дел Евросоюза отказались от проведения неформальной встречи в Будапеште и объявили, что вместо этого проведут совещание с с главой дипломатического корпуса Евросоюза Жозепом Боррелем. Так они отреагировали на несогласованные с ЕС переговоры Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Венгрия Чиновники Переговоры Евросоюз
18 июля 2024, 14:06
Признанный виновным в коррупции американский сенатор уйдет отставку
Global Look Press
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Признанный судом виновным в коррупции и лоббировании интересов других стран американский сенатор Роберт Менендес сообщил окружению о намерении уйти в отставку. Его слова привел телеканал Fox News.

Уход с поста сенатора положит конец практически 30-летней политической карьере Менендеса в конгрессе, где он занимал высокие посты много лет.

Сенатор отрицает вину по всем пунктам обвинения. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения, но у Менендеса есть возможность подать апелляцию.

Ранее известного своей антироссийской позицией Менендеса признали виновным в мошенничестве, вымогательстве и препятствовании правосудию с использованием электронных средств связи. Его отстранили с поста председателя международного комитета сената, но он продолжал деятельность в верхней палате конгресса.

Во время обысков у Менендеса нашли наличность на 500 тысяч долларов и три килограмма золота. СМИ называли сенатора автором всех антироссийских санкций.

США Отставки Коррупция
18 июля 2024, 13:39
Раскрыт радикальный план Трампа по реформе финансовой системы США
Global Look Press
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов пойти на ослабление курса доллара для увеличения экспорта американских товаров в другие страны. Это приведет к необратимым последствиям для экономики страны и всей мировой финансовой системы, указали в материале The New York Times.

Журналисты напомнили, что Трамп заявлял о необходимости ослабления доллара еще в 2019 году, когда находился на посту президента, объяснив это тем, что американские компании Caterpillar и Boeing с трудом выдерживают конкуренцию.

О том, что Трамп не отказался от своих планов, по мнению журналистов, свидетельствует его выбор Джея Ди Вэнса кандидатом на пост вице-президента, который придерживается аналогичных взглядов.

В прошлом году на заседании Сената Вэнс после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла заявил, что статус доллара, как мировой резервной валюты привел к его использованию многими финансовыми регуляторами мира «Я изучаю американскую экономику и вижу наше массовое потребление в основном бесполезного импорта, с одной стороны, и нашу опустошенную промышленную базу - с другой, я задаюсь вопросом, влияет ли статус резервной валюты на нашу экономику в целом», - заявил Вэнс.

Как именно Трамп намерен ослаблять доллар, пока не ясно. У будущего главы Минфина США есть два пути: скупать иностранную валюту или заставить ФРС включить печатный станок. Эксперты отметили, что девальвация доллара с одновременным повышением пошлин приведет к шоку экономики и резкому взлету цен на все товары.

При этом еще в марте этого года Трамп критиковал администрацию Байдена за «инфляционное разрушение экономики США». Ситуацию с ростом цен он включил в число проблем, среди которых - ослабление внешней политики страны, а также новый миграционный кризис. По словам Трампа, за четыре года США из великой страны превратилась в мировое посмешище.

США Доллары США Дональд Трамп Экономика
18 июля 2024, 13:15
Маск пожаловался Шольцу на шутку немецкого комика о покушении на Трампа
Global Look Press
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Выступление немецкого комика Себастьяна Хотца на государственной радиостанции «Радио Берлина и Бранденбурга» с шуткой, в которой он одобрил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, вызвало возмущение американского предпринимателя Илона Маска. На своей странице в социальной сети X он призвал канцлера Германии Олафа Шольца ответить за слова артиста.

Маск добавил, что ему также не понравилась фраза Хотца о своей смерти.

«Кто-то, желающий смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от правительства Германии? Что это было?» - написал владелец социальной сети и отметил аккаунт Шольца.

Пресс-служба немецкого канцлера и он сам пока никак не ответили на заявление Маска.

Американский предприниматель сделал крупное пожертвование в предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа сразу после несостоявшегося покушения.

Также он раскритиковал действия Секретной службы США, которая допустила проникновение стрелка н а предвыборный митинг в Пенсильвании.

Маск пожелал получившему ранение уха Трампу скорейшего выздоровления и еще раз выразил ему слова поддержки на выборах.

Германия США Дональд Трамп Илон Маск Олаф Шольц Покушение на Дональда Трампа

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