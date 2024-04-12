12 апреля 2024, 07:39

Российские инструкторы приехали в Нигер

РИА «Новости»
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В Нигер приехали 100 российских специалистов для обучения армии противодействию терроризму и работе с системой ПВО. Об этом сообщило РИА «Новости».

«У нас очень большой опыт по борьбе с терроризмом. И здесь мы находимся для передачи этого опыта нашим друзьям», - сказал один из членов африканского корпуса.

По его словам, задача россиян - наладить взаимодействие и обучить армию Нигера. Российские специалисты прибыли в страну в сопровождении медиков, тщательно подготовились и прошли вакцинацию.

Управление радио и телевидения Нигера объявило, что национальная армия в рамках военного сотрудничества с Россией получила современные системы ПВО. Вместе с техникой в Ниамей 10 апреля прибыли 100 российских специалистов, которые установят оборудование и обучат специалистов.

Нигер наряду с Мали и Буркина-Фасо вышел из Экономического сообщества стран Западной Африки. Правительство разорвало военное соглашение с США и закрыло военную миссию Евросоюза в Ниамее.

Африка Военные Армия Нигер
12 апреля 2024, 06:47
Иран решил смягчить ответный удар по Израилю за атаку в Сирии
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заверил главу МИД Германии Анналену Бербок, что из-за риска эскалации ответ Израилю за удар по консульству в Сирии ограничат. Об этом сообщил Axios.

Переговоры прошли по телефону и длились около 90 минут. Все это время министры обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и возможные удары за поражение иранского консульства в Дамаске. Амир Абдоллахиан обвинил Израиль в нарушении международного права и Венской конвенции, заявив о необходимости ответить агрессору.

По словам знакомого с ходом переговоров источника, Анналена Бербок передала коллеге послание от США. Она предупредила, что не стоит недооценивать масштабы ответа Израиля на нападение со стороны Ирана. Амир Абдоллахиан заверил, что его страна поведет себя «адекватным» и «ограниченным» образом.

Армия Израиля в начале апреля выпустила ракету по зданию, которое находилось рядом с посольством Ирана в Дамаске. Погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Захеди из черного списка ООН.

Израиль Сирия Международные отношения Иран
12 апреля 2024, 03:38
Миллиардершу приговорили к смертной казни во Вьетнаме
Pxhere
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Во Вьетнаме суд приговорил магната в сфере недвижимости Чыонг Ми Лан к смертной казни по делу о финансовом мошенничестве на сумму 12,5 миллиарда долларов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Главу вьетнамского девелопера Van Thinh Phat признали виновной в мошенничестве и разграблении одного из крупнейших банков страны, причем занималась они этим последние 11 лет. У ключевого банка республики она украла 12,5 миллиарда долларов, а вот общий ущерб от ее действий оценили уже в 27 миллиардов долларов.

По версии следствия, одна из самых богатых женщин страны незаконно контролировала Saigon Commercial Bank, используя его не только для переводов денежных средств через тысячи компаний-призраков, но и чтобы давать взятки правительственным чиновникам.

Бизнесвумен не признала вину, обвинив в мошенничестве подчиненных. При этом одним из ключевых свидетелей на процессе стал ее личный водитель.

Мужчина признался, что по ее поручению регулярно снимал с разных банковских счетов наличные доллары, которые затем пачками складировал в подвале ее дома. По его примерным подсчетам, за годы своей работы он успел обналичить порядка четырех миллиардов долларов.

По делу также проходят супруг и племянница бизнесвумен, которых уже отправили в тюрьму. Адвокаты предпринимательницы заявили, что обжалуют решение суда в апелляционной инстанции.

Ранее Таганский суд Москвы арестовал банковские счета и имущество блогера Аяза Шабутдинова и Василия Алексеева.

Смертная казнь Мошенничество Женщины Бизнес Деньги Вьетнам
12 апреля 2024, 02:59
Трое детей британского футболиста Кейна пострадали в ДТП в Германии
РИА «Новости»
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Трое из четырех детей английского футболиста Гарри Кейна попали в ДТП недалеко от Мюнхена. Их госпитализировали. Об этом написала немецкая газета Bild.

По информации издания, а трассе А95 в общине Шефтларн столкнулись три машины: автомобиль Renault, микроавтобус Mercedes Vito и еще одна легковушка.

«Как стало известно Bild: дети Гарри Луи (три года), Вивьен (пять лет) и Айви (семь лет) сидели в темном фургоне. К счастью, брат и сестры получили лишь легкие ранения и были доставлены в больницу на машине скорой помощи», - сообщила газета.

Всего в аварии пострадали восемь человек. Трассу, на которой произошло столкновение, перекрыли на два часа.

Осенью прошлого года четверо футболистов клуба «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила попали в аварию на трассе Пермь - Екатеринбург. В результате ДТП погиб Евгений Ситников. Кирилл Кочетов, Кирилл Мыльников и Денис Федорочев получили травмы. Кочетов после столкновения попал в кому и умер спустя две с половиной недели не приходя в сознание.

Германия Дети Больницы ДТП Футбол Машины
12 апреля 2024, 02:17
Российские врачи вытащили клок волос из мозга школьницы
Freepik
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Хирурги провели сложную операцию на головном мозге восьмилетней школьницы и спасли ей жизнь. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Киргизии в Instagram*.

У школьницы из Джалал-Абадской области обнаружили новообразование в головном мозге. Ее отправили в отделение нейрохирургии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) Киргизии. Хирурги приняли решение провести срочную операцию.

Выяснилось, что опухолью оказался клок волос, который рос в мозге вместе с ребенком. Врачи связали патологию с нарушением внутриутробного развития. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Необычную опухоль диаметром более 40 сантиметров ранее достали хирурги из тела жительницы Чебоксар. При разрезе для проведения анализа на онкомаркеры врачи обнаружили зубы и волосы.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Киргизия Дети Врачи

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