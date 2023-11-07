Российские дипломаты обвинили США в накачке ВСУ оружием и гибели людей

Дипломаты напомнили, что сотрудник администрации президента США в эфире телеканала Fox News бездоказательно обвинил российских военных в пытках и убийствах мирных жителей Украины.

«Безапелляционные и бездоказательные утверждения о действиях наших солдат поражают своим цинизмом. Рассчитаны на отвлечение внимания от реальных преступлений, которые вот уже девять лет совершаются украинскими бандитами против населения Донбасса», - отметили в посольстве.

Сотрудники ведомства предложили властям США задуматься над тем, откуда украинские боевики получили свое вооружение, жертвами которого стали мирные жители. Также они подчеркнули, что рано или поздно американской администрации придется признать свою вину за гибель простых людей.

«Чтобы остановить кровопролитие, надо прежде всего прекратить бездумную накачку киевского режима многомиллиардными военными поставками. Они несут смерть, лишь продлевая конфликт», - подчеркнули дипломаты.

Они добавили, что Россия продолжит защищать свои национальные интересы, невзирая на опасные действия США.

Больше долларов для Украины Отвечающие за финансы, международные отношения и оборону американские чиновники направили в конгресс письмо с просьбой о выделении Украине новой помощи в размере 11,8 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на документ сообщила газета The Wall Street Journal.

Авторы материала напомнили, что в конце октября новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон предложил разделить объединенный пакет помощи Украине и Израилю в 106 миллиардов долларов.

По данным СМИ, эту инициативу в Белом доме встретили без особого энтузиазма. Административно-бюджетное управление предупредило, что в случае принятия такой программы в конгрессе глава государства наложит вето.