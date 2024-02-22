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Близкие к следствию источники подчеркнули, что точный калибр и марка патронов не разглашаются.

Тело пилота обнаружили в Испании 19 февраля. Спустя сутки стало известно, что Гражданская гвардия засекретила расследование дела.

По данным СМИ, перебежчик Кузьминов въехал в Испанию по паспорту Украины , полученному 22 сентября 2023 года. В графе «Место рождения» значился Донецк. Документ зарегистрировали на имя некоего Игоря Шевченко.

Испанские спецслужбы сообщили, что российская сторона якобы причастна к убийству Кузьминова. Однако там не смогли уточнить, о каких именно структурах идет речь.

Убийцы летчика Максима Кузьминова, угнавшего военный вертолет на Украину в 2023 году, использовали российские боеприпасы. Об этом сообщило испанское издание El Periódico.