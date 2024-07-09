Российская разведка предупредила об угрозе «цветной революции» в Грузии

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По данным СВР, США планируют обвинить Россию во всех проблемах Грузии, а правящую партию «Грузинская мечта» - в политической несамостоятельности.

«Ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть грузинский президент Зурабишвили», - сообщили в разведке.

По данным спецслужб, президент Грузии даст интервью одному из американских СМИ, в котором обвинит правящую партию в деградации отношений с Евросоюзом и предупредит общественность об опасности сближения с Россией и ущербе от российских релокантов.

При этом, как предполагается, «Грузинскую мечту» ждет некий «политический сюрприз», который фактически может оказаться «цветной революцией».

В пятницу США объявили об отмене совместных военных учений с Грузией. Причиной этого Пентагон назвал пересмотр отношений двух стран.