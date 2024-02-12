Российская компания под санкциями впервые после 2022 года выиграла иск в арбитраже
Российская компания «Силовые машины» бизнесмена Алексея Мордашова, находящаяся под американскими санкциями с 2018 года, выиграла в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC) иск против вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam). Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.
По данным агентства, этот случай стал первым с 2022 года, когда находящаяся под антироссийскими ограничениями компания смогла выиграть иск в международном арбитраже.
Еще в 2019 году организация «Силовые машины» инициировала арбитражное разбирательство в Сингапуре. Компания потребовала вернуть средства, потраченные на совместный с PetroVietnam Technical Services Corporation проект, контракт на который подписали в 2013 году. Стоимость соглашения оценили в 1,2 миллиарда долларов.
Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «ДубльГИС» к Google о признании незаконным исключение приложения «2ГИС» из сервиса Google Play. Американская корпорация удалила программу с платформы в мае 2023 года.