Российская компания под санкциями впервые после 2022 года выиграла иск в арбитраже

По данным агентства, этот случай стал первым с 2022 года, когда находящаяся под антироссийскими ограничениями компания смогла выиграть иск в международном арбитраже.

Еще в 2019 году организация «Силовые машины» инициировала арбитражное разбирательство в Сингапуре. Компания потребовала вернуть средства, потраченные на совместный с PetroVietnam Technical Services Corporation проект, контракт на который подписали в 2013 году. Стоимость соглашения оценили в 1,2 миллиарда долларов.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «ДубльГИС» к Google о признании незаконным исключение приложения «2ГИС» из сервиса Google Play. Американская корпорация удалила программу с платформы в мае 2023 года.