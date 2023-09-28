Российская компания «Авиатрейд» попала в санкционный список США
Компания «Авиатрейд» из Ижевска попала в санкционный список по Судану Министерства финансов США. Об этом со ссылкой на письменное заявление ведомства сообщил ТАСС.
По открытым данным, в сферу деятельности российской компании входит торговля промышленным оборудованием, а также ремонтом и обслуживанием летательных аппаратов, в том числе космических.
Вместе с компанией из Ижевска под санкции подпали гражданин Судана и компания GSK Advance, которая занимается инвестициями.
В минувший понедельник, 25 сентября, Минфин США внес в санкционный реестр российский титановый концерн «ВСМПО-Ависма» , а также еще 27 организаций из России, Германии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Омана и Финляндии.
По версии американских чиновников, компании действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политике США.
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