Российская компания «Авиатрейд» попала в санкционный список США

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По открытым данным, в сферу деятельности российской компании входит торговля промышленным оборудованием, а также ремонтом и обслуживанием летательных аппаратов, в том числе космических.

Вместе с компанией из Ижевска под санкции подпали гражданин Судана и компания GSK Advance, которая занимается инвестициями.

В минувший понедельник, 25 сентября, Минфин США внес в санкционный реестр российский титановый концерн «ВСМПО-Ависма» , а также еще 27 организаций из России, Германии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Омана и Финляндии.

По версии американских чиновников, компании действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политике США.

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