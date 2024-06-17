17 июня 2024, 01:54

Российская команда Team Spirit выиграла турнир по игре Counter-Strike 2, обойдя украинцев

Freepik
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Российская команда Team Spirit победила в весеннем турнире серии BLAST Premier по компьютерной игре Counter-Strike 2. Состязание прошло в Лондоне.

В гранд-финале россияне обыграли команду из Украины Natus Vincere со счетом 3-1. На третьем месте расположились еще одна российская команда Virtus.pro и западноевропейская Team Vitality.

В победивший состав Team Spirit входят россияне Данил donk Крышковец, Леонид chopper Вишняков, Борис magixx Воробьев, Дмитрий sh1ro Соколов и украинец Мирослав zont1x Плахотя. Самым полезным и выдающимся игроком турнира стал Данил Крышковец.

Призовой фонд состязания составил 425 тысяч долларов. Из этой суммы 200 тысяч заработала Team Spirit.

Ранее в Воскресенске прошли соревнования по киберспорту среди молодых людей. За возможность попасть в состав боролись 16 сборных. Это уже вторые состязания на базе клуба CyberX Community. После турнира выявят лучших игроков, которых позовут в команду от Воскресенска на Московскую студенческую киберспортивную лигу.

Команда Team Spirit Киберспорт Компьютерные игры
17 июня 2024, 01:21
Белому дому в очередной раз пришлось оправдываться за «зависание» Байдена
РИА «Новости»
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На мероприятии в Лос-Анджелесе президент США Джо Байден не застыл на месте, а просто приветствовал своих сторонников. Такое оправдание опубликовал в соцсети Х заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Он заявил, что СМИ, которые показывают «зависшего» Байдена, не желают признавать успехов нынешнего президента.

«Притворяясь, что президент, несколько секунд осматривающий аплодирующую толпу, это как-то неправильно, они (некоторые американские СМИ - прим. ред.) лишь снова признают, что не могут принять лидерство, которое способствуют сильнейшему экономическому росту и снижает уровень насильственных преступлений», - заявил Бейтс.

Оправдываться за президента Белому дому пришлось после публикации в СМИ эпизода, в котором Байдена со сцены пришлось уводить за руку бывшему американскому лидеру Бараку Обаме.

США Белый дом в США Джо Байден Барак Обама
16 июня 2024, 23:16
«Достигли целей». Хуситы нанесли удары по эсминцу США и двум танкерам
РИА «Новости»
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Хуситы нанесли удары по американскому эсминцу и двум танкерам. Об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

По его словам, американский военный корабль и танкер Captain Paris атаковали в акватории Красного моря. По первому нанесли удары баллистическими, а по второму - противокорабельными ракетами. Судно для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor подвергли ударам беспилотников в Аравийском море.

«Все три операции успешно достигли своих целей», - добавил он.

Ранее хуситы обстреляли ракетами украинский корабль Verbena в Аденском заливе, после удара на судне возник пожар. Одного члена экипажа эвакуировали на вертолете из-за полученного ранения.

США Ракеты Корабли
16 июня 2024, 21:32
МИД Израиля обвнил Лукашенко в антисемитизме
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил белорусского лидера Александра Лукашенко в антисемитизме из-за его слов о евреях-коррупционерах. Об этом сообщило агентство JNS.

«Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал высказывания президента Беларуси неприемлемыми и возмутительными. По его словам, они звучат, как явные антисемитские комментарии», - отметили авторы статьи.

Речь идет о словах Лукашенко, сказанных 14 июня на встрече с правительством. Там обсуждали последние коррупционные скандалы. Белорусский президент обратил внимание, что большая часть людей, задержанных по этим делам - евреи. При этим глава государства отметил, что перед законом равны все, вне зависимости от национальности.

Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что Белоруссию и Армению связывают продолжительные дружеские отношения. Он опроверг слухи о разрыве контактов между двумя странами.

Израиль Белоруссия Законы Александр Лукашенко
16 июня 2024, 20:58
Британские футбольные ультрас напали на сербов на Евро-2024
Freepik
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Прибывшие в Германию британские футбольные фанаты напали на отдыхавших в местном баре сербских болельщиков накануне встречи сборных двух стран в рамках первого тура европейского первенства по футболу. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Стулья, бутылки, все, что только можно себе представить, внезапно полетело», - рассказал один из очевидцев событий.

Виновники беспорядков скрылись, когда на место происшествия прибыли около 200 немецких спецназовцев. Болельщик сборной Англии и один полицейский получили ранения. Британцу оказали медицинскую помощь, в том числе наложили повязку на голову.

Бар оцепили сотрудники правоохранительных органов. Полиция приступила к поиску нарушителей. Матч группы C Сербия - Англия состоится 16 июня в 22:00 по московскому времени в Гельзенкирхене.

Ранее стало известно, что во время матча Англия - Сербия болельщиков двух команд рассадят по разным трибунам. На стадионе разрешат продавать только слабоалкогольное пиво и выставят на дежурство более тысячи полицейских.

Германия Англия Футбол Сербия Беспорядки Полиция Чемпионат Европы по футболу — 2024

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