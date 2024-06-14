14 июня 2024, 04:02

Российская группа кораблей «заворожила» жителей Флориды

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Во Флориде заинтересовались проходом группы российских военных кораблей в непосредственной близости от полуострова по пути к Кубе. Об этом сообщило издание Miami Herald.

Жители штата для отслеживания ее передвижения использовали специализированные мониторинговые сервисы - Marinetraffick и Fleetmon. Российские корабли прошли остров Ки Ларго на расстоянии от него около 50 километров с включенными транспондерами.

«Такая близость группы к южному побережью США <…> завораживала многих людей», - написали журналисты.

Ранее издание The American Thinker назвало появление российской атомной подводной лодки «Казань» и фрегата «Адмирал Горшков» в порту Гаваны «предсказуемым сигналом» президента России Владимира Путина США на их угрозы разместить вблизи российских границ американские ракеты.

США Корабли Флорида Россия
14 июня 2024, 03:34
Азербайджан обвинили в пытках бывшего министра НКР Варданяна
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Адвокаты бывшего государственного министра Нагорного Карабаха и бизнесмена Рубена Варданяна обвинили Азербайджан в пытках своего подзащитного. Об этом сообщил РБК.

По словам юристов, они написали обращение к спецдокладчику Организации Объединенных Наций Элис Эдвардс.

Варданяна задержали азербайджанские спецслужбы в 2023 году во время армяно-азербайджанского конфликта, в результате которого Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана.

Бывшего политика обвинили в финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований.

Бизнесмен входил в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. К 2021 году состояние Варданяна оценивали в миллиард долларов. В 2022 году Варданян отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах.

Адвокаты Нагорный Карабах Азербайджан
14 июня 2024, 02:32
Трамп раскрыл причины хороших отношений с Путиным
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывший президент США Дональд Трамп назвал отношения с главой российского государства Владимиром Путиным очень хорошими. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Impaulsive.

«Думаю, они очень хорошие», - сказал лидер республиканцев.

По его словам, он был жестким в отношении к Путину. Тем не менее, экс-президенту США проще выстраивать отношения с сильными политиками, чем со слабыми.

«Со слабыми я не очень уживаюсь», - резюмировал Трамп.

Ранее во время встречи с однопартийцами Трамп высказался против оказания Соединенными Штатами помощи Украине. По его словам, Штаты должны увеличить зарплату своим солдатам, а не отправлять 60 миллиардов долларов Украине.

США Дональд Трамп Владимир Путин
14 июня 2024, 02:12
Медведев рассказал, во что превратится Молдавия после евроинтеграции
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Наиболее вероятным сценарием «евроинтеграции» для Молдавии будет ее превращение в северо-восточную окраину Румынии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты».

Он отметил, что оккупация Бессарабии бухарестским режимом - с 1918 по 1940 годы и с 1941 по 1944 годы - сопровождалась репрессиями и насильственной румынизацией населения.

«Было бы наивно полагать, что на сей раз отношение к молдавскому населению окажется принципиально иным», - написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ также заявил, что президент Молдавии Майя Санду является гражданкой Евросоюза и выпускницей Гарварда, которая ведет государство «прямиком в неоколониальное рабство».

Ранее лидер молдавской оппозиции Илан Шор призвал политиков постсоветских стран объединиться вокруг российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что глава РФ говорит правильные вещи, к которым нужно стремиться.

Дмитрий Медведев Молдавия Россия Евросоюз Владимир Путин
14 июня 2024, 02:09
Мелони упрекнула Байдена в неуважении к женщине
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден опоздал на церемонию приветствия лидеров «Большой семерки» в Италии. Как сообщил телеканал Vista Agenzia Televisiva Nazionale, премьер-министр страны Джорджа Мелони выразила в шуточной форме неудовольствие американскому лидеру.

«Вы не должны заставлять женщину так [долго] ждать», - заявила она при появлении Байдена, который прибыл на 20 минут позже назначенного времени.

Главы стран G7 провели встречу в пятизвездочном гостиничном комплексе на закрытом курорте Борго-Эньяциa близ побережья Адриатического моря.

Ранее Мелони заявила, что страны «Большой семерки» договорились предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет поступлений от замороженных российских активов.

Президент США Джо Байден опоздал на церемонию приветствия лидеров «Большой семерки» в Италии. Как сообщил телеканал Vista Agenzia Televisiva Nazionale , премьер-министр страны Джорджа Мелони выразила в шуточной форме неудовольствие американскому лидеру.

США Италия Женщины Джо Байден

Новости по теме