Российская группа кораблей «заворожила» жителей Флориды

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Жители штата для отслеживания ее передвижения использовали специализированные мониторинговые сервисы - Marinetraffick и Fleetmon. Российские корабли прошли остров Ки Ларго на расстоянии от него около 50 километров с включенными транспондерами.

«Такая близость группы к южному побережью США <…> завораживала многих людей», - написали журналисты.

Ранее издание The American Thinker назвало появление российской атомной подводной лодки «Казань» и фрегата «Адмирал Горшков» в порту Гаваны «предсказуемым сигналом» президента России Владимира Путина США на их угрозы разместить вблизи российских границ американские ракеты.