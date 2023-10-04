Российская делегация получила визы США для участия в консультациях «ядерной пятерки»
Делегация России получила визы США для участия в консультациях «ядерной пятерки» в ООН. Об этом ТАСС сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В СМИ появилась информация о том, что представителям российской стороны не выдали въездные документы в Соединенные Штаты. Журналисты попросили Рябкова прокомментировать эту информацию.
«Сегодня выдали», - сказал заместитель министра.
Первая консультация в рамках формата «ядерной пятерки» состоится на полях Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Встреча не будет связана с темой российского-американского диалога по стратегической стабильности, рассказал ранее Рябков.
Россия в качестве координатора неформального объединения ядерных государств предложит партнерам график консультаций в рамках формата «ядерной пятерки», сообщил RT.