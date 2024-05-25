Российская блогерша умерла после комы в Китае

Россиянка была известна в Китае как Nana. Прошлой весной она вышла замуж за гражданина КНР Ван Тао.

Вместе с супругом она снимала ролики, в том числе о своей жизни и хобби, публикуя их в местной соцсети Douyin. В апреле они отправились с друзьями на пикник, где Димитриева пила вино. После возвращения домой она взяла еще две бутылки пива.

«Позже она сказала, что у нее болит голова и проглотила несколько таблеток, которые привезла из России. Я нервничал, потому что не знал, что это за препарат», - рассказал ее муж.

Позже он выяснил, что это было обезболивающее. Совместный прием алкоголя и медикаментов в больших дозах стал причиной потери сознания у девушки. Димитриеву отвезли в больницу, где у нее случился сердечный приступ. Позже она впала в кому и провела 38 дней в реанимации, но врачи так и не смогли ее спасти.

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