Россиянку задержали в Дании по подозрению в шпионаже

«Гражданка России является центральной фигурой русской общины в Дании», - написали авторы материала.

Кроме того, она консультирует русскоязычных в Зеландии. Подозреваемой предъявили обвинение в том, что она якобы позволила иностранной разведке работать в Дании. По данным издания, женщина будто бы несколько лет получала деньги из российского шпионского фонда.

Посол в Дании Владимир Барбин заявил, что задержание россиянки - провокация местных спецслужб. Посольство намерено обратиться к властям с требованием освободить женщину.

Ранее в Германии по подозрению в шпионаже задержали немецкого офицера. Он якобы передавал важные данные посольству и генконсульству России.

Женщину задержали в Дании по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой. Как сообщило издание DR , арест произошел в Зеландии.