11 июня 2024, 16:20

Россиянку задержали в Дании по подозрению в шпионаже

Global Look Press
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Женщину задержали в Дании по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой. Как сообщило издание DR, арест произошел в Зеландии.

«Гражданка России является центральной фигурой русской общины в Дании», - написали авторы материала.

Кроме того, она консультирует русскоязычных в Зеландии. Подозреваемой предъявили обвинение в том, что она якобы позволила иностранной разведке работать в Дании. По данным издания, женщина будто бы несколько лет получала деньги из российского шпионского фонда.

Посол в Дании Владимир Барбин заявил, что задержание россиянки - провокация местных спецслужб. Посольство намерено обратиться к властям с требованием освободить женщину.

Ранее в Германии по подозрению в шпионаже задержали немецкого офицера. Он якобы передавал важные данные посольству и генконсульству России.

Женщину задержали в Дании по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой. Как сообщило издание DR , арест произошел в Зеландии.

Разведка Дания Шпионаж Женщины Россия Деньги
11 июня 2024, 17:35
Врачи скорой помощи подрались с сотрудниками военкомата в Одессе
Global Look Press
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В Одессе подрались работники военкомата и сотрудники скорой помощи. Все началось с того, что медиков не выпускали из военкомата, написало украинское издание «Страна.ua».

Водитель машины скорой помощи отправился в военкомат, чтобы обновить данные, однако его оттуда не выпустили. У мужчины начались проблемы с давлением, он вызвал медиков. Они приехали, и их тоже стали удерживать в здании. Все это привело к конфликту. Подъехали и другие бригады скорой, чтобы помочь коллегам.

На Украине ужесточили правила мобилизации. Теперь все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате, придя туда лично, либо зарегистрировавшись в электронном «кабинете призывника». Даже если призывник не видел повестку, она считается врученной с момента, когда в документе появился штамп о невозможности ее личного вручения.

Одесса Скорая помощь Врачи
11 июня 2024, 15:40
Задержание россиянки в Дании назвали наглой провокацией
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Задержание гражданки России в Дании является беспардонной провокацией местных спецслужб. Об этом РИА «Новости» сообщил российский посол Владимир Барбин.

Дипломат отметил, что посольство обратится к руководству Дании и потребует освободить россиянку, которую задержали по обвинению в шпионаже.

«Это наглая и беспардонная провокация датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной», - подчеркнул он.

По его словам, женщину задержали из-за лживых публикаций в датской прессе. Барбин добавил, что правовой центр в Дании консультировал россиян до 2022 года - он оказывал соотечественникам помощь в понимании местного законодательства.

Ранее в Германии по подозрению в шпионаже задержали немецкого офицера. Мужчина являлся членом оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» и служил в Федеральном управлении по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке бундесвера. По версии следствия, немец передавал важные данные посольству и генконсульству России.

Дания Задержания Шпионаж Россия
11 июня 2024, 15:32
Финский самолет не приземлился в аэропорту Йоэнсуу из-за помех GPS
Unsplash
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Самолет авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в Йоэнсуу, провалил попытку сесть у границ России. Как сообщило издание Yle, были сбои в работе GPS.

«Самолет должен был приземлиться в 07:40 утра, но в итоге был вынужден повернуть обратно в Хельсинки, - отметили журналисты.

Судно около 15 минут провело в воздухе, надеясь на восстановление сигнала.

Подобный случай произошел несколько месяцев назад. Самолет этой же авиакомпании не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту и улетел в Хельсинки. Финляндия обвинила Россию в сбоях в работе GPS. Проблемы якобы начались из-за глушилок.

Самолет авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в Йоэнсуу, провалил попытку сесть у границ России. Как сообщило издание Yle , были сбои в работе GPS.

Финляндия Самолеты Россия Авиакомпании
11 июня 2024, 14:53
Скутерист из Рима врезался в дикого кабана и погиб
Unsplash
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Водитель скутера из Рима попал в ДТП с кабаном. Дикое животное выскочило на дорогу, по которой ехал 58-летний мужчина. От полученных травм он скончался в больнице, сообщила газета Giornale.

Авария произошла на северной окраине города. Мужчина ехал по дороге за пределами кольцевой автомагистрали. Водитель - по данным издания, сын владельца крупного производителя минеральной воды - умер в больнице через несколько часов после ДТП. Кабан скончался на месте.

Издание отметило, что дикие животные в Италии нередко провоцируют аварии. После ковидного локдауна количество кабанов в стране выросло на 15%, сейчас их около 2,3 миллиона.

В 2022 году в Краснодарском крае водитель «Газели» сбил 16 кабанов и бросил трупы на дороге. Позже мужчина пояснил, что животные выбежали на дорогу неожиданно, и он не успел сориентироваться.

Италия ДТП Дороги Животные Водители

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