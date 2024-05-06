Россиянку выгнали из люксового бутика в Турции

Россиянка прогуливалась со своими друзьями по ТРЦ «Зорла-центр» в Стамбуле. В какой-то момент девушка решила зайти в магазин Gucci, чтобы посмотреть на ассортимент сумок.

На входе ее сразу же окинул неприветливым взглядом охранник, а когда туристка захотела прикоснуться к товарам, ее с громкими криками выдворили из бутика.

«Когда мы зашли в Gucci, в магазине были другие люди. При этом вход не был загорожен и дверь была открыта», - отметила россиянка.

По словам девушки, после того, как ее выгнали, они с подругой испытали сильный шок.

Похожий случай произошел с семьей из Липецка. Россияне отправились в отпуск в пятизвездочный отель Турции, но вместо роскошного отдыха их выгнали на улицу.