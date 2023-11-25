Россиянку с минно-взрывными ранениями доставили в Москву из сектора Газа

По информации агентства, у пострадавшей минно-взрывные травмы. В полете за ней наблюдали врачи службы медицины катастроф.

В ночь на субботу, 25 ноября, спецборт МЧС доставил из Каира в Москву 105 россиян, эвакуированных из сектора Газа. 55 из них - дети. Всего за последние дни в Россию привезли более 760 человек из палестинского анклава, в том числе более 360 детей.

В ночь на пятницу самолет МЧС России привез из Каира в московский аэропорт «Домодедово» 103 граждан России, в том числе 47 детей. Тогда пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова сообщила, что в секторе Газа остаются еще примерно 450 россиян.