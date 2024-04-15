Россиянка стала первой женщиной, возглавившей американский журнал Fortune

«Журнал Fortune назначил Анастасию Нырковскую своим следующим исполнительным директором, что сделало ее первой женщиной, возглавившей деловое издание с 95-летней историей», - заявили в материале.

До этого она занимала должности финансового директора и директора по стратегии с 2019 года. Нырковская сменит Алана Мюррея, который уйдет в отставку после почти 10 лет работы в издании.

Нырковская родилась и получила образование в России. В ее карьерном списке до работы в журнале значатся руководящие позиции в NBCUniversal, Birchbox, XpresSpa и KPMG.

Что касается самого журнала, то компанию основал соучредитель журнала Time Генри Люс в 1929 году. В 2018 году ее выкупил тайский бизнесмен за 150 миллионов долларов.

Издание прославилось своим списком Fortune 500, в котором ежегодно по доходам ранжируются американские компании Первый такой рейтинг опубликовали еще в 1955 году.

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