Россиянка погибла в ДТП в Турции

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Авария произошла в районе Мерзифон в Амасье. Водитель автобуса не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

«По предварительным данным, в результате аварии шесть пассажиров погибли и 35 пассажиров получили ранения», - сообщил телеканал.

Среди погибших в результате аварии - гражданка России. Еще четверо россиян доставлены в больницу, двое из них находятся в реанимации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Анталье.

В начале сентября шесть человек погибли и еще 43 пострадали в аварии с автобусом, которая произошла в городе Денизли на юго-западе Турции. Причиной смертельного ДТП стал грузовик с песком, который потерял управление и выехал на встречную полосу, после чего врезался в автобус. Среди погибших и пострадавших россиян не было.