20 августа 2024, 14:56

Россиянка отправилась на прогулку в Турции и пропала

Unsplash
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В Турции во время прогулки пропала заместитель директора московской школы для реабилитации детей с инвалидностью Наталья Сомова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 48-летняя женщина отправилась на прогулку в горы и исчезла, ее ищут уже четыре дня. Вернуться домой россиянка должна была 19 августа.

Туристку в последний раз видели утром 17 августа в отеле Marmaris Park Hotel, откуда она отправилась на прогулку по Карийской тропе. Сотрудники экстренных служб Мармариса активно занимаются поисками, в том числе с использованием собак.

Ранее в начале года в Турции пропала 40-летняя путешественница из России. По словам сотрудников отеля, где жила женщина, она отправилась в горы 4 января, но назад не вернулась. Позже туристку нашли мертвой. Тело обнаружили 12 января. По данным СМИ, подозреваемым в убийстве девушки стал местный гид.

Турция Туризм Россия
20 августа 2024, 08:38
Харрис отказалась от дебатов с Трампом на Fox News
Global Look Press
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его оппонент Камала Харрис не будет участвовать в дебатах на телеканале Fox News 4 сентября. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я не удивлен таким развитием событий», - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что Харрис будет сложно отстоять свое «рекордное изменение позиции абсолютно по всему, во что она некогда верила».

Вместо дебатов 4 сентября на Fox News пройдет телевстреча с Трампом. Американский экс-лидер пообещал сообщить подробности позже.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что Харрис «никогда не склонится» перед российским лидером Владимиром Путиным в случае победы на выборах. Он также добавил, что сам никогда не заискивал перед президентом РФ.

США Дональд Трамп Камала Харрис Выборы
20 августа 2024, 07:22
Трамп пообещал опубликовать результаты тестов на умственные способности
Global Look Press
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Американский экс-лидер и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп покажет публике результаты пройденных им медицинских обследований и тестов на умственные способности. Об этом он заявил телеканалу CBS.

Он признался, что обнародует результаты с большой радостью. По словам политика, он благополучно прошел медосмотр и получил за него «отличную оценку». Также Трамп рассказал, что блестяще справился с двумя тестами на умственные способности.

Ранее газета The New York Times предположила, что в случае победы республиканца на выборах в стране могут возникнуть протесты , которые президент подавит с помощью военной силы.

В качестве аргумента в издании напомнили, что команда Трампа работала над документами, которые с юридической точки зрения оправдывали намерение использовать армию для урегулирования ситуации в США. Помощники республиканца рассматривали не только задействование военных для охраны границ от нелегалов и борьбы с преступностью, но для подавления протестов, указали в газете.

США Дональд Трамп Выборы президента США
19 августа 2024, 17:26
Умер ведущий телемостов между СССР и США Фил Донахью
Global Look Press
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Знаменитый американский журналист Фил Донахью, ведущий телемостов СССР — США, скончался на 89-м году жизни. Заявление семьи опубликовали в шоу «Today» на канале NBC, где Донахью когда-то был постоянным участником.

Знаменитый американский журналист Фил Донахью, ведущий телемостов СССР - США, скончался на 89-м году жизни. Заявление семьи опубликовали в шоу «Today» на канале NBC , где Донахью когда-то был постоянным участником.

«Донахью скончался в воскресенье вечером после продолжительной болезни», - передали репортеры.

Известно, что телеведущий умер дома в окружении семьи: жены Марло Томас, с которой прожил 44 года, сестры, детей, внуков и любимого пса - золотистого ретривера Чарли. Официальная причина смерти Донахью пока не названа.

Донахью прославился как ведущий телешоу и интервьюер - он впервые стал работать в формате современных ток-шоу с участием звездных гостей и аудиторией в студии. За этого коллеги называли его «первопроходцем» и «пионером». Его «Шоу Фила Донахью» стало одной из самых влиятельных программ своего времени.

Кроме того, Донахью вел телемост СССР - США и работал с Владимиром Познером. За свою карьеру журналист получил девять премий «Эмми» и президентскую медаль Свободы - высшую гражданскую награду Соединенных Штатов.

Донахью никогда не утверждал, что он беспристрастен. Он был ярым либералом, поэтому его самым частым гостем в шоу был Ральф Нейдер.

США Дети Награды СССР Болезни Семья Ток-шоу
19 августа 2024, 17:02
Путин подарил икону кафедральному собору Святых жен-мироносиц в Баку
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин передал в дар кафедральному собору Святых жен-мироносиц в Баку икону «Преображение Господне». Об этом сообщили журналисты кремлевского пула «РИА Новости».

Русская православная церковь 19 августа отмечает праздник Преображения , также известный как Яблочный Спас.

Собор, принадлежащий Бакинско-Азербайджанской епархии Русской православной церкви, построили в 1909 году. В советские годы храм закрыли, но после распада СССР началось его восстановление. В 2001 году собор освятил лично Патриарх Алексий II. Через два года его торжественно открыли вновь.

Путин накануне прибыл в Азербайджан с государственным визитом. Его встретили президент страны Ильхам Алиев со своей женой Мехрибан. Начался визит с неформального ужина , а наутро состоялись переговоры в узком составе.

РПЦ Религия Владимир Путин Азербайджан

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