16 февраля 2025, 23:55

Россиянину Труфанову во время похищения ХАМАС прострелили обе ноги

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Мать освобожденного из сектора Газа россиянина Александра Труфанова рассказала, что боевики палестинского движения ХАМАС прострелили ему обе ноги во время похищения. Об этом сообщило издание Ynet.

«Слава Богу, что Саша вернулся здоровым и целым. Это является большой радостью и облегчением. Моему сыну прострелили обе ноги во время его похищения, и для нас это явное чудо, что он может стоять и ходить», - сказала она.

Женщина также поблагодарила власти России и, в частности, посла РФ в Израиле Анатолия Викторова за помощь в спасении сына.

Труфанова похитили 7 октября 2023 года. В плену он провел 498 дней.

Вместе с ним боевики похитили также его мать, бабушку и невесту. Отца мужчины убили 7 октября. О судьбе своих родных он ничего не знал. Его освободили самым последним из них.

В субботу, 15 февраля, МИД Израиля опубликовал кадры первой встречи Труфанова с матерью и невестой после его освобождения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве приветствуют освобождение Александра Труфанова и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение.

Израиль Семья Россия МИД РФ Боевики Конфликт Израиля и Палестины
16 февраля 2025, 19:16
Трамп поддержит судебный иск против принца Гарри за ложь о наркотиках
Global Look Press
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Признание принца Гарри в опубликованных в 2023 году мемуарах об употреблении наркотиков не приведет к депортации из США, но ответить за возможную ложь при получении американской визы герцогу Сассекскому придется. Как сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники, поданный против члена британской королевской семьи судебный иск поддержит президент США Дональд Трамп.

Собеседники издания подчеркнули, что американский лидер настроен серьезно, чтобы проходящее сейчас в закрытом режиме судебное разбирательство стало более открытым.

«Если выяснится, что Гарри солгал при получении визы, то ему грозит судебное преследование», - заявили источники.

При этом о депортации члена британской королевской семьи речи не идет, пояснили собеседники журналистов.

Они напомнили, что Трамп уже отреагировал на реплику супруги принца Гарри Меган Маркл, которая назвала его женоненавистником. Президент сказал, что у герцога Сасскеского «и так достаточно проблем с ужасной женой».

Иск для выяснения правомочности получения американской визы принцем Гарри подал американский центр Heritage Foundation.

Представители организации заявили, что подозревают принца во лжи при подаче документов на американскую визу в 2022 году, когда он заявил, что не употребляет запрещенные вещества. При этом в своих мемуарах Гарри описывал видения, полученные под наркотиками.

Центр добивается раскрытия данных от Министерства внутренней безопасности, чтобы выяснить, не было ли к принцу Гарри особого отношения. Судья Карл Николс изначально постановил, что все документы должны храниться в тайне. Но после решения Трампа фонд может получить к ним доступ.

США Наркотики Суд Принц Гарри Визы Дональд Трамп Меган Маркл Королевская семья Британии
16 февраля 2025, 19:12
Контейнеровоз сел на мель во время шторма в Канаде
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Контейнеровоз MSC Baltic III сел на мель в заливе Бей-оф-Айлендс во время шторма. Экипаж судна эвакуировали, сообщила береговая охрана Канады в социальной сети X.

«Судно, вероятно, потеряло управление и застряло у скал недалеко от Ларк Харбор (Ньюфаундленд)», - уточнили в службе.

По данным береговой охраны, в этом районе находится корабль канадской береговой охраны CCGS Henry Larson. На борту судна судна находились 20 человек, их успешно эвакуировали. В спасательной операции участвовали поисковые самолеты и вертолет.

Ранее у берегов Сахалина сел на мель иностранный танкер. Позже стало известно, что бедствие потерпело китайское судно. На его борту находится 56 тонн дизельного топлива и 706 тонн мазута. Начались переговоры с владельцем сухогруза.

Канада Корабли Шторм
16 февраля 2025, 18:02
Маск назвал новую версию нейросети Grock самой умной на Земле
Global Look Press
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Интегрированный в социальную сеть X сервис искусственного интеллекта Grock получит обновление. Об этом на своей странице сообщил владелец площадки и компании-разработчика нейросети xAI предприниматель Илон Маск.

Он подчеркнул, что демонстрацию способностей Grok 3 продемонстрируют в прямом эфире.

«Grok 3 с демонстрацией в режиме реального времени состоится в 20:00 по тихоокеанскому времени (07:00 по московскому) в понедельник [17 февраля]. Самый умный искусственный интеллект на Земле», - написал Маск.

Сейчас сервис Grok доступен по подписке для пользователей социальной сети X.

В начале недели между Илоном Маском и генеральным директором контролирующей Chat GPT компании OpenAI Сэмом Альтаном произошел обмен колкостями. Владелец Grok предложил выкупить фирму за 97,4 миллиарда долларов, чтобы вернуть ей статус некоммерческой организации, из которой она выросла.

Знающий о том, что реальная стоимость компании составляет почти 300 миллиардов долларов, Альтман в ответ предложил Маску купить у него социальную сеть X за 9,74 миллиарда долларов, намекнув на падение себестоимости площадки четыре раза после перехода ее в руки предпринимателя.

Это не первый конфликт, возникший между владельцами крупнейших сервисов по искусственному интеллекту. Фактически близкий к президенту Дональду Трампу бизнесмен таким образом ставит палки в колеса инвесторам по созданию мегакорпорации Stargate , которая обеспечит развитие инфраструктуры ИИ.

Искусственный интеллект Twitter Илон Маск Нейросети
16 февраля 2025, 16:51
«Это Германия». Карлсон расхохотался после слов Орбана о «Северном потоке»
РИА «Новости»
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Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нерешительности властей ФРГ на фоне диверсии на газопроводах «Северный поток» вызвали смех у Такера Карлсона. Момент вошел в интервью политика, опубликованного на YouTube-канале американского журналиста.

Карлсон поинтересовался у гостя, как НАТО до сих пор существует, если крупнейшая страна блока - США - совершила «акт промышленного терроризма» против второго государства альянса, Германии.

«Если бы это случилось с Венгрией, вне всякого сомнения, был бы шум. Но это Германия, понимаете», - невозмутимо ответил Орбан.

После такого заявления Карлсона не сдержался и расхохотался, ему даже пришлось закрыть лицо рукой. Вместе с ним засмеялись и зрители в зале.

Ранее оператор «Северного потока - 2» допустил продажу трубопровода , чтобы покрыть долги.

Германия НАТО Северный поток Такер Карлсон Виктор Орбан

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