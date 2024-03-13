Россиянина зарезали в Таиланде

«Полиция обнаружила тело 42-летнего Артура М. в луже крови со множеством глубоких порезов на горле и теле. Полиция полагала, что он был мертв не менее 12 часов», - уточнило издание.

В доме, где обнаружили тело, нашли следы драки и фрагменты растений каннабиса.

Поиски россиянина начались после того, как его подруга попросила фирму, где они арендовали машину, отследить местонахождение автомобиля. По ее словам, мужчина уехал из дома два дня назад и пропал. Машину нашли в районе Чалонг у запертого дома.

Вызванная полиция и нашла тело россиянина. Выяснилось, что в доме размещалась торговая точка для торговли канабисом, которую часто посещали иностранцы.

Ранее полиция Нижегородской области возбудила уголовное дело против местного жителя, в квартире которого обнаружили четыре куста марихуаны.