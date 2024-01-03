03 января 2024, 21:16

Россиянина задержали в Латвии по подозрению в шпионаже

РИА «Новости»
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В Латвии задержали гражданина России по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Об этом сообщила газета Latvijas Avīze.

По информации издания, латвийская полиция задержала россиянина 20 декабря. Его обвиняют в сборе и передаче сведений о военных и инфраструктурных объектах Латвии. Личность задержанного не раскрывается.

В декабре 2023 года польский суд приговорил 14 россиян, белорусов и украинцев по делу о шпионаже. По версии обвинения, участники группы по заданию российских спецслужб собирали информацию о работе железных дорог Польши, чтобы устроить теракт на одном из участков. Все подсудимые признали свою вину и получили реальные тюремные сроки от одного года до шести лет.

Среди подсудимых были два белорусских студента, украинцы и один россиянин - игрок польской хоккейной команды. Одна из обвиняемых - девушка, она получила минимальный срок в один год и один месяц лишения свободы.

Шпионаж Суд Латвия Россия Полиция
03 января 2024, 21:22
Кадыров жестко обвинил армию Израиля в геноциде палестинцев
РИА «Новости»
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Современная история полна войн и конфликтов, преступлений против человечества и лицемерия. Сейчас армия Израиля регулярно атакует народ Палестины, и с этим геноцидом не сравнится ничто, написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул Кадыров, Израиль совместно с западными союзниками называют женщин, детей и пожилых жителей Палестины террористами. Так они оправдывают свои преступления в Газе. При этом мировые СМИ замалчивают эту информацию, как и главы многих стран, отметил Кадыров.

Они не пишут и не говорят, сколько людей гибнут под обстрелами израильской армии. Мирные жители умирают просто за то, что родились и живут в Газе, но общественность, по словам главы Чечни, знает правду.

Чеченская Республика помогает беженцам из Газы. В конце ноября в Грозный прибыл первый борт с жителями анклава. Всего республика примет 250 человек. Люди будут находиться в комфортных условиях.

При этом власти Чечни исключили возможность развития антисемитизма в республике. Министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев отметил, что все понимают последствия межнациональных конфликтов.

Израиль Чечня Преступления Армия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
03 января 2024, 20:48
Устроившего акцию с зажигалкой около посольства России в Праге мужчину передали врачам
Global Look Press
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Неизвестный мужчина пришел с горючей жидкостью и зажигалкой к посольству России в Праге. Об этом полиция чешской столицы сообщила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

В ведомстве заявили, что идти на контакт мужчина сначала не хотел, но прибывший на место переговорщик сумел его разговорить. Выяснилось, что потенциальный пироман является иностранцем.

В ходе дальнейшей беседы он отказался от своих действий и сдался в руки полиции. Правоохранители передали мужчину на попечение Медицинской службы.

Чехия Врачи Россия Полиция
03 января 2024, 18:24
Путин осудил террористический акт в Иране
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин принес соболезнования властям Ирана после террористического акта в Кермане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства обратился в адрес президента Ирана Сейеда Эбрахима Раисы и верховного руководителя республики Сейеда Али Хаменеи.

«Примите соболезнования в связи с трагическими последствиями в результате террористического акта в городе Керман. Убийство посещавших кладбище мирных людей потрясает своим цинизмом и жестокостью», - сказал Путин.

Российский лидер попросил коллег передать слова поддержки и сочувствия близким и родным погибших, а также пожелать выздоровления пострадавшим.

«Решительно осуждаем терроризм во всех его проявлениях и формате, а также подтверждаем приверженность борьбе с этим злом», - добавил он.

Террористический акт на кладбище в Кермане произошел ранее в среду. На месте прозвучали два взрыва, погибли 103 человека и еще более 140 пострадали. По предварительной информации, взрывное устройство активировали дистанционно.

Россия Владимир Путин Иран
03 января 2024, 18:10
Женщина с ножом напала на прохожих в Токио
Global Look Press
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Вооруженная ножом женщина напала на прохожих рядом с железнодорожной станцией «Акихабара» в Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По информации источника, в результате ЧП пострадали четыре человека, их оперативно доставили в больницу. Прибывшие на место правоохранители задержали нападавшую.

В связи с произошедшим движение поездов по линии «Яманотэ» временно приостановили.

Телеканал NHK уточнил, что в настоящее время подозреваемая в нападении находится под стражей в полиции.

В 2008 году около этой станции вооруженный ножом мужчина сначала протаранил толпу на автомобиле, а затем бросился на прохожих: тогда жертвами стали семь человек и еще 10 получили ранения.

Ранее в Японии 37-летний мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в городе Ниигата. Полицейские задержали его на месте, ранения получили три человека , их отвезли в больницу.

Япония Женщины Полиция

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