Россиянина задержали в Латвии по подозрению в шпионаже

По информации издания, латвийская полиция задержала россиянина 20 декабря. Его обвиняют в сборе и передаче сведений о военных и инфраструктурных объектах Латвии. Личность задержанного не раскрывается.

В декабре 2023 года польский суд приговорил 14 россиян, белорусов и украинцев по делу о шпионаже. По версии обвинения, участники группы по заданию российских спецслужб собирали информацию о работе железных дорог Польши, чтобы устроить теракт на одном из участков. Все подсудимые признали свою вину и получили реальные тюремные сроки от одного года до шести лет.

Среди подсудимых были два белорусских студента, украинцы и один россиянин - игрок польской хоккейной команды. Одна из обвиняемых - девушка, она получила минимальный срок в один год и один месяц лишения свободы.