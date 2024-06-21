Россиянина задержали в Черногории по запросу властей США

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«Да, задержали якобы за вмешательство выборы в Соединенных Штатах Америки по запросу США, задержан гражданин России», - сказал он.

Вице-президент комитета отметил, что официально министерство юстиции Черногории не оповестило российское консульство и посольство о задержании. В связи с этим он обратился к уполномоченному по правам человека в Черногории Синише Бьековичу.

Мельников сделал запрос по передаче информации работникам российского посольства в Черногории о месте нахождения задержанного. Также российская сторона ожидает уточнения обвинений, выдвинутых Соединенными Штатами, добавил правозащитник.

Ранее в Калининградской области сотрудники ФСБ задержали в россиянина , который пытался уйти в Польшу, чтобы вступить в ряды террористов.