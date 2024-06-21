21 июня 2024, 17:51

Россиянина задержали в Черногории по запросу властей США

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Гражданина России задержали в Черногории по запросу властей США. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Да, задержали якобы за вмешательство выборы в Соединенных Штатах Америки по запросу США, задержан гражданин России», - сказал он.

Вице-президент комитета отметил, что официально министерство юстиции Черногории не оповестило российское консульство и посольство о задержании. В связи с этим он обратился к уполномоченному по правам человека в Черногории Синише Бьековичу.

Мельников сделал запрос по передаче информации работникам российского посольства в Черногории о месте нахождения задержанного. Также российская сторона ожидает уточнения обвинений, выдвинутых Соединенными Штатами, добавил правозащитник.

Ранее в Калининградской области сотрудники ФСБ задержали в россиянина , который пытался уйти в Польшу, чтобы вступить в ряды террористов.

США Задержания Россия Черногория
21 июня 2024, 17:27
Санкционный список США пополнили 12 россиян
РИА «Новости»
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В Минфине США объявили о расширении антироссийского санкционного списка. В него внесли 12 новых имен, в том числе руководителей «Лаборатории Касперского».

В офисе по контролю за иностранными активами американского ведомства подчеркнули, что среди попавших в перечень оказались исполнительный директор «Лаборатории Касперского» Андрей Тихонов и директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов.

Кроме того, в список внесли директора по юридическим вопросам Игоря Чекунова и других топ-менеджеров компании.

Накануне против компании ввели экспортные ограничения. США запретили американцам пользоваться ее услугами, поскольку это, если верить Минторгу страны, несет риски для национальной безопасности Соединенных Штатов.

В Кремле отмечали, что наложенные американскими властями ограничения стали примером нечестной конкуренции.

США Санкции
21 июня 2024, 16:54
Черногория и еще четыре страны остались без света
РИА «Новости»
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На магистральной линии электропередачи в Черногории 21 июня произошел сбой, из-за чего большая часть страны осталась без электричества. Свет исчез и в регионах соседних государства, сообщили в Черногорской системе электроснабжения (CEDIS).

Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Черногории Саша Муйович отметил, что электричество также отключили в части Боснии и Герцеговины и Хорватии, а также Албании. Причиной стала авария на электрораспределительных сетях. Она произошла на фоне накрывшей регион жары.

«Страны региона остались без электричества. Речь идет о [Черногории,] Албании, Хорватии и Боснии и Герцеговине», - сказал Муйович, которого процитировал ТАСС.

По его словам, к скорейшему решению проблемы привлекли региональных операторов. Однако пока неизвестно, где именно возникла неисправность и когда ситуация нормализуется. Министр добавил, что потребление электроэнергии резко выросло из-за высоких температур.

Радио и телевидение Черногории заявили, что на одной из магистральных ЛЭП начался пожар, и именно из-за этого пропал свет.

Пожары Черногория Жара
21 июня 2024, 14:28
Топ-менеджеры корпорации Lockheed Martin подпали под санкции Китая
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Активы компаний американской корпорации Lockheed Martin заморозят из-за поставок оружия на Тайвань и нарушения принципа одного Китая. Об этом сообщил МИД КНР.

«Соединенные Штаты недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваньскому региону, что серьезно нарушает принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно вмешивается во внутренние дела КНР», - объявила пресс-служба.

В республике заморозят движимое и недвижимое имущество компании Lockheed Martin Venture Capital, лабораторий интеграции ракетных систем и передовых технологий Lockheed Martin. Исполнительному директору Lockheed Martin Джеймсу Теклету, операционному директору Фрэнку Сент-Джону и другим топ-менеджерам запретят въезд и заблокируют их собственность.

Департамент стран Северной Америки и Океании МИД Китая в апреле призывал США прекратить вооружать Тайвань.

«Известия» сообщили, что конгрессмены пообещали поставить островному государству новейшие системы вооружений.

США Санкции Оружие Бизнес Деньги Китай Экономика
21 июня 2024, 14:16
Кремль оценил начало переговоров Молдавии о присоединении к ЕС
РИА «Новости»
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Большинство жителей Молдавии считают, что развитие и будущие интересы страны связаны не только с Евросоюзом, но и перспективными рынками России. Но власти республики, пользуясь своим правом, ведут страну только в одном направлении. Об этом в беседе с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя начало переговоров Молдавии о присоединении к ЕС.

Президент Молдавии Майя Санду объявила, что подписала указ о начале интеграции страны в Евросоюз. Переговоры начнутся 25 июня на межправительственной конференции властей республики и руководства блока. По ее оценке, результата можно ждать к 2030 году.

Он добавил, что сам процесс обсуждения приема Молдавии в блок быстрым не станет. Среди стран ЕС распространена точка зрения, что расширение из политической мотивации негативно скажется на перспективах самого существования объединения.

«Но это суверенное дело каждого государства. В том числе Молдавии. Многие люди в этой стране считают, что развиваться нужно во всех направлениях и будущие интересы могут быть не только в ЕС, но и на перспективных рынках, как Россия», - заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что по какой-то причине молдавские власти исключили этот вопрос из повестки дня, что не понравилось большей части населения страны.

Кремль Дмитрий Песков Молдавия Россия Евросоюз

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