Россиянина задержали на акции протеста в Тбилиси

Правоохранители задержали 20 участников протестов против закона об иноагентах в Тбилиси. Среди них - один россиянин и два американца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД Грузии.

В ведомстве отметили, что полицейские неоднократно призывали участников и организаторов акции «о необходимости повиновения». Однако часть протестующих все равно нарушала порядок, противостояла правоохранителям и оскорбляла их. Поэтому за административные правонарушения сразу по нескольким статьям задержали 20 человек, среди них три иностранца.

«В частности, гражданин России 2002 года рождения, а также гражданин США 1995 года рождения… и еще один гражданин этой же страны», - уточнили в ведомстве.

Один американец отказался предоставлять полицейским персональные данные. Он требовал связаться с посольством США.

В Тбилиси проходят протесты из-за закона об иноагентах. Власти Грузии заявляли, что демонстрацию организовали из-за рубежа.