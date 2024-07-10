Россиянина впервые арестовали по подозрению в обходе санкций в Японии

«Мы были уведомлены полицией лишь недавно. Будем продолжать держать ситуацию на контроле», - указали в диппредставительстве.

Как сообщали местные СМИ, правоохранители арестовала 38-летнего представителя торговой компании Astrade с офисом в Осаке. В январе прошлого года россиянин якобы экспортировал гидроциклы, двигатели для кораблей и другие товары в РФ, обходя санкции против страны. Арест по таком обвинению стал первым в истории Японии.

В конце июня Евросоюз ввел против России очередные рестрикции. Санкции коснулись инвесторов из РФ и Белоруссии. Евросоюз лишил предпринимателей Договора к энергетической хартии, при этом страны не были участниками этих соглашения.